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Юрій Нікітін показав 90-річного батька: "Син, у мене все залізно!"

Сьогодні, 14:34

Продюсер зворушливо привітав свого батька з днем народження

Український продюсер Юрій Нікітін, який раніше розповів про розпад колективу НЕАНГЕЛИ, зворушив Мережу привітанням свого батька з днем народження і показав його фото. Вчора, Володимиру Андрійовичу виповнилося 90 років, з нагоди чого продюсер зробив особливий пост у Facebook.

За словами Юрія, батько для нього – джерело сили та справжній приклад, як залишатися сильним духом в різних життєвих ситуаціях. До посту продюсер прикріпив чорно-білий портрет свого батька.

"Часто думаю про те, як вам вдається, живучи таке непросте життя – голод, війна, хвороби, перебудови – зберігати такий піднесений настрій. І знаєш, у чому, на мою думку, секрет? У твоєму настрої жити довго і потужно!", – написав Юрій.

Продюсер зізнався, що найчастіше чує від свого батька слово "залізно", яке і характеризує його як особистість.

Батько Юрія Нікітіна, Володимир
Батько Юрія Нікітіна, Володимир
Фото: facebook.com/yuranikitin

"Кожен раз, коли я питаю у нього про здоров'я, справах, настрій, завжди чую тільки: "Син, у мене все залізно!". Подібний настрій особливо характерний для людей старого гарту, чого більшою мірою не скажеш про нас", – заявив продюсер.

Також Юрій додав, що він ще багато чого може навчитися у свого батька.

"Будь щасливий і здоровий. Живи 100 років! Люблю тебе", – зворушливо закінчив свій пост Юрій Нікітін.

Нагадаємо, що раніше Ольга Горбачова показала "гаряче" фото з Юрієм Нікітіним.

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