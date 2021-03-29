Ми-ми-ми дня: принц Швеції Карл Філіп показав свою третю дитину
Принц Карл Філіп і принцеса Софія стали батьками втрете
26 березня принц Швеції Карл Філіп і його дружина принцеса Софія, які раніше показали рідкісні фото з весілля, втрете стали батьками. У королівській родині з'явився хлопчик, якого назвали Юліаном.
Перший портрет новонародженого опублікований в офіційному Instagram-акаунті палацу. У пості зазначається, що автором фото став сам принц Карл Філіп. А повне ім'я хлопчика – Юліан Герберт Фольке.
Він отримає титул герцога Халланда, але не матиме права претендувати на престол. Втім, як і його старші брати.
Нагадаємо, що принцеса Софія і принц Карл Філіп також виховують ще двох синів: чотирирічного Олександра і трирічного Габріеля.
Напередодні Гіларі Дафф втрете стала мамою. Акторка показала перші фото з немовлям.
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