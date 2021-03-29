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Ми-ми-ми дня: принц Швеції Карл Філіп показав свою третю дитину

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Принц Карл Філіп і принцеса Софія стали батьками втрете

26 березня принц Швеції Карл Філіп і його дружина принцеса Софія, які раніше показали рідкісні фото з весілля, втрете стали батьками. У королівській родині з'явився хлопчик, якого назвали Юліаном.

Перший портрет новонародженого опублікований в офіційному Instagram-акаунті палацу. У пості зазначається, що автором фото став сам принц Карл Філіп. А повне ім'я хлопчика – Юліан Герберт Фольке.

Фото: instagram.com/kungahuset

Він отримає титул герцога Халланда, але не матиме права претендувати на престол. Втім, як і його старші брати.

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Нагадаємо, що принцеса Софія і принц Карл Філіп також виховують ще двох синів: чотирирічного Олександра і трирічного Габріеля.

Принц Карл Філіп, принцеса Софія з синами Олександром і Габріелем
Принц Карл Філіп, принцеса Софія з синами Олександром і Габріелем
Фото: instagram.com/prinsparet/

Напередодні Гіларі Дафф втрете стала мамою. Акторка показала перші фото з немовлям.

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Королівська сім'я принцеса Софія принц Швеції Карл Филипп
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