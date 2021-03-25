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Внучка Єлизавети II опублікувала зворушливі фото з маленьким сином

Сьогодні, 11:51

Принцеса Євгенія опублікувала нові сімейні фото

Внучка Єлизавети II принцеса Євгенія, яка недавно стала мамою , із задоволенням ділиться з шанувальниками королівської сім'ї новими фото. В Instagram вона опублікувала нові зворушливі знімки з чоловіком і сином Августом.

На фото принцеса Євгенія зображена з сином на руках, поруч з нею чоловік Джек Бруксбенк.

Принцеса Євгенія з сім'єю
Принцеса Євгенія з сім'єю
Фото: instagram.com/princesseugenie

На іншому фото чоловік внучки Єлизавети II тримає малюка.

Фото: instagram.com/princesseugenie

"Спасибі за вчорашній день народження ... Я отримала найкращий подарунок, про який тільки могла мріяти!" – підписала вона фото.

Нагадаємо, в жовтні 2018 принцеса Йоркська Євгенія вийшла заміж за свого коханого, підприємця Джека Бруксбенка. Євгенія – внучка Єлизавети II, дочка принца Ендрю (сина королеви) і Сари, герцогині Йоркської. Вона дев'ята по лінії успадкування престолу. Варто зазначити, що принцеса Євгенія не виконує обов'язків члена королівської сім'ї. Вона працює арт-директором однієї з лондонських галерей – Hauser & Wirth.

Раніше ми розповідали, що слід знати про принцесу Євгенію.

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