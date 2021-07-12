Місце під сонцем: де цього літа відпочивають Зібров, Романова і Зінченко

Поніжитися на пляжі селебрітіс встигають в перервах між зйомками і концертами. Хтось літає за кордон, а хтось віддає перевагу відпочинку в Україні

Де проводять літо зірки шоу-бізнесу та спорту / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov, Instagram/misharomanova, v.lada_sedan/instagram

Літо в самому розпалі і українські селебрітіз вже приготували валізи для відпустки. Хтось поспішає поніжитися на пляжі в перерві між гастролями і зйомками проектів на осінь, а хтось вже може похвалитися засмагою.

Які курорти обирають вітчизняні зірки шоу-бізнесу та спорту – розповідаємо далі в матеріалі.

Колишня солістка "ВІА Гри" Анастасія Кожевникова разом із родиною проводить літню відпустку в Одесі. Співачка ловить хвилі Чорного моря, пробує устриці і проводжає заходи сонця на піщаному пляжі.

І поки Кожевникова відпочиває в Україні, її колега по групі Міша Романова днями повернулася з Туреччини.

Уже за останній місяць була там три рази, там приголомшливий клімат, приголомшливе море, і взагалі я люблю більше спокійний відпочинок, – зізнається екс-учасниця "ВІА Гри".

Зарубіжна екзотика більш до душі і Народному артисту України Павлу Зіброву – він частіше обирає Туреччину, Єгипет і Дубай, тому що там можна відпочити без надмірної уваги фанатів.

Ти сам наодинці зі своєю сім’єю, лузгаєш насіння, їси морозиво, яке в тебе отак тече, в шортах, немита голова у тебе після моря, оце я розумію відпочинок, – мрійливо розповідає Зібров.

Співак Павло Зібров \ Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

У самому розпалі відпочинок у футболістів збірної України. Після виступу на Євро-2020 Тарас Степаненко, Андрій Пятов і Сергій Кривцов почали відпочивати вже у Римі, де провели свій останній матч з Англією.

Разом в Чорногорію вирушили Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Роман Безус. На фото і відео в соціальних мережах, яким діляться самі спортсмени та їхні дружини, видно, що навіть у відпустці футболісти не розлучаються з м'ячем.

Залишився в Києві Олександр Зінченко разом з вагітною дружиною Владою. Тривалих перельотів найближчим часом пара не планує.

Олександр і Влада Зінченко / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Детальніше про відпочинок зірок дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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