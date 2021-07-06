Куди летіти на відпочинок у липні: 5 країн ціною від 13 тисяч гривень

Не Туреччиною та Єгиптом єдиним. Розповіли про цікаві напрямки – Туніс, ОАЕ, Хорватію, Албанію та Грецію. І там можливий відпочинок не за всі гроші світу!

Куди поїхати в липні / Фото: Pexels

Плануєте відпустку у липні-2021, але не знаєте, які курорти відкриті для українців та де бюджетно? Ми з тревел-експертом Анною Кришталь розповіли, куди варто летіти в подорож у липні і як дорого вона обійдеться. Спойлер: ціни на двох стартують від 13 тисяч гривень за сім днів. Якщо ви за релакс неподалік Києва – читайте авто-гайд від Life Сьогодні.

Анна Кришталь – тревел-експерт / Фото: пресслужба

Як щодо ОАЕ?

Коронавірусні умови: перед виїздом потрібно зробити ПЛР-тест, що буде дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі. Після прильоту в Дубай роблять повторний безкоштовний тест, результати якого ви отримаєте у форматі смс на телефон.

Які курорти обрати: для сімейного відпочинку рекомендуємо Шарджу, бо там спокійно і менший наплив туристів, або ж Рас-ель-Хайму, де популярні екскурсійні програми визначними локаціями, але сам емірат спокійний і без дубайських розваг. Для компанії друзів та сімей, які люблять шопінг, мейнстрімні місця і їм не заважає наплив туристів, то однозначно – Дубай.

Ціни: прайс на бюджетний відпочинок на двох на сім днів стартує від 14 тисяч гривень, відпустка середнього рівня – від 27 тисяч гривень. Прайс вказано з урахуванням трансферу, проживанням, перельотом в обидва боки, але без харчування.

Наступна – Греція!

Коронавірусні умови: перед виїздом потрібно зробити ПЛР-тест, що буде дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі. Якщо ви вакциновані, то ПЛР-тест не потрібен. Але має пройти мінімум 14 днів з моменту останнього щеплення. Затверджує вакцинацію в аеропорті довідка англійською мовою, яка завірена печаткою і видана сімейним лікарем. Обов’язковим для туристів є заповнення форми PLF за 24 години до перетину кордону на сайті.

Які курорти обрати: якщо ви за сімейний відпочинок – їдьте на острів Родос на побережжі Середземного моря з розвиненою інфраструктурою для туризму та відпустки з дітьми. Ханья також відповідає перерахованим вимогам. Якщо ви за молодіжний шумний відпочинок із вечірками – їдьте в Іракліон.

Ціни: бюджетний відпочинок на двох із урахуванням квитків у два боки, трансферу, страхування та проживання, але без харчування стартує від 13 тисяч гривень, а від 32 тисяч гривень – середньостатистичні пропозиції.

І не без Албанії!

Коронавірусні умови: в’їзд для туристів із України – без здачі ПЛР-тесту.

Які курорти обрати: для шумного відпочинку з друзями підійде Дуррес і Вльора, а спокійного сімейного – Саранда і Класам. Врахуйте, що до останнього з аеропорту їхати мінімум п'ять годин.

Ціни: бюджетний відпочинок на двох із перельотом у два боки, трансфером, страхуванням, їжею та проживання на сім днів стартує від 13 тисяч гривень, а середній прайс – від 32 тисяч гривень.

Як щодо Хорватії?

Коронавірусні умови: перед виїздом потрібно зробити ПЛР-тест, що буде дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі. Дітям до шести років тест не потрібний. Або ж пред’явлення сертифікату туриста про щеплення, що підтверджує вакцинацію від Covid-19, який був щеплений другою дозою вакцини (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію. Якщо вакцина передбачає одну дозу (Janssen/Johnson&Johnson), то вакцинація повинна бути здійснена не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію.

Які курорти обрати: пронизаний історією і водночас вечірками Спілт та Задар, тому їх обожнює молодь. У Дубровнік їдуть сім’ями, бо інфраструктура для дітей розвинена, але й компанії друзів тут – часті гості.

Ціни: бюджетний відпочинок без їжі, але з проживанням, перельотом у два боки, страхівкою та трансфером на двох стартує від 18 тисяч гривень, а середньостатична відпустка – від 38 тисяч гривень.

На завершення – Туніс!

Коронавірусні умови: перед виїздом потрібно зробити ПЛР-тест, що буде дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі. Дітям до шести років тест не потрібний.

Які курорти обрати: якщо ви за відпочинок із розвиненою інфраструктурою для молоді – Сус та Монастир. Для сімейного відпочинку з дітьми – Хаммамет.

Ціни: за бюджетний відпочинок, в який входить проживання та харчування у готелі, квиток в обидва боки, страховка та трансфер ціна стартує від 22 тисяч гривень на двох, а середній прайс – від 32 тисяч гривень.

Ціни за відпочинок вказано на момент публікації.

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