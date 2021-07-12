Место под солнцем: где этим летом отдыхают Зибров, Романова и Зинченко

Понежиться на пляже селебритис успевают в перерывах между съемками и концертами. Кто-то летает за границу, а кто-то предпочитает отдых в Украине

Где проводят лето звезды шоу-бизнеса и спорта / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov, Instagram/misharomanova, v.lada_sedan/instagram

Лето в самом разгаре и украинские селебритиз уже приготовили чемоданы для отпуска. Кто-то спешит понежиться на пляже в перерыве между гастролями и съемками проектов на осень, а кто-то уже может похвастаться загаром.

Какие курорты выбирают отечественные звезды шоу-бизнеса и спорта – рассказываем далее в материале.

Бывшая солистка "ВИА Гры" Анастасия Кожевникова вместе с семьей проводит летний отпуск в Одессе. Певица ловит волны Черного моря, пробует устрицы и провожает закаты на песчаном пляже.

И пока Кожевникова отдыхает в Украине, ее коллега по группе Миша Романова на днях вернулась из Турции.

Уже за последний месяц была там три раза, там потрясающий климат, потрясающее море, и вообще я люблю больше спокойный отдых, – признается экс-участница "ВИА Гры".

Зарубежная экзотика более по душе и Народному артисту Украины Павлу Зиброву – он чаще выбирает Турцию, Египет и Дубай, потому что там можно отдохнуть без чрезмерного внимания фанатов.

Ты сам наедине со своей семьей, ешь мороженое, которое у тебя течет по шортам, немытая голова после моря... вот это я понимаю – отдых, – мечтательно рассказывает Зибров.

Певец Павел Зибров \ Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

В самом разгаре отдых у футболистов сборной Украины. После выступления на Евро-2020 Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Сергей Кривцов начали отдыхать уже в Риме, где провели свой последний матч с Англией.

Вместе в Черногорию отправились Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Роман Безус. На фото и видео в соцсетях, которым делятся сами спортсмены и их жены, видно, что даже в отпуске футболисты не расстаются с мячом.

Остался в Киеве Александр Зинченко вместе с беременной женой Владой. Длительных перелетов в ближайшее время пара не планирует.

Александр и Влада Зинченко / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

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