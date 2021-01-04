"Я маю намір розібратися в цій справі": Олександр Вонг відреагував на звинувачення в домаганнях

Дизайнер стверджує, що його обмовили

Американський дизайнер і колишній креативний директор французького модного будинку Balenciaga Олександр Вонг дав коментар щодо звинувачень в сексуальних домаганнях.

Тиждень тому з'явилися чутки, що Вонг схиляв до сексу моделей, погрожуючи поширенням їх оголених фото, і підсипаючи їм в напої наркотики.

37-річний Вонг стверджує, що піддався "необґрунтованим звинуваченням", пише Page Six.

Дизайнер Олександр Вонг Фото: Getty Images

"Протягом останніх кількох днів на мою адресу надходили необґрунтовані і гротескно неправдиві звинувачення. Які, до того ж, неправомірно перебільшили Instagram-акаунти, сумнозвісні розміщенням наклепницьких матеріалів з нерозкритих або анонімних джерел без доказів і перевірки фактів", – йдеться в заяві дизайнера.

Олександр Вонг додав, що має намір розібратися в ситуації і притягнути до відповідальності тих, хто створює і поширює подібні звинувачення в Мережі.

Нагадаємо, що раніше зірка "Зачарованих" Роуз МакГоуен звинуватила відомого голлівудського режисера в домаганнях.

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