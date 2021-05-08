Мем дня: Фагот з ТНМК чекає на весну разом із Кіану Рівзом
Лідер ТНМК просто виклав нове фото, а з нього у ту ж мить зробили мем
Лідер українського гурту ТНМК Фагот порадував шанувальників новою фотографією з оголеним торсом. На знімку, опублікованому в його Facebook-профілі, Олег Михайлюта (це справжнє ім'я Фагота) позував сидячи в лісі.
"Всі чекають весну", – написав музикант в пості. Олег, вона вже настала)
З цього фото користувачі соцмережі миттєво зробили мем, додавши в кадр сумного Кіану Рівза, ту саму лисицю і ждуна.
А ще в коментарях Фагота порівняли з Джейсоном Момоа в ролі Аквамена, Тором з "Месників" і Дунканом Маклаудом із "Горця". Ми голосуємо за перший варіант.
Раніше дизайнерка Ольга Навроцька розповіла, як Фагот кликав її заміж, а вона хотіла від нього втекти.
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