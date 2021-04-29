"Дівчинка-катастрофа" продала свій мем за 430 тисяч доларів
Цей знімок було зроблено у далекому 2005 році. На ньому чотирирічна дівчинка на ім'я Зої Рот підступно посміхається біля будівлі, підпаленої для навчання пожежників
21-річна американка Зої Рот, героїня популярного мема "Дівчинка-катастрофа", продала свій культовий знімок у форматі невзаємозамінного токена (NFT) за 430 тисяч доларів.
Про це повідомляє видання Insider.
До речі, фотографія з чотирирічною Зої була зроблена у 2005 році. На ній дівчинка стоїть і підступно посміхається біля будівлі, підпаленої для навчання пожежників.
Знімок моментально став мемом, а користувачі Photoshop почали вставляти обличчя усміхненої дівчинки на зображення масштабних природних катаклізмів, аварій і катастроф.
Протягом 16 років родина Зої не знала, як монетизувати популярний знімок. Однак недавно дівчина отримала електронного листа з пропозицією продати фото у форматі NFT.
Разом з батьком американка найняла юриста і менеджера, щоб перетворити фотографію у токен, і вже 16 квітня виставила її на онлайн-аукціон. Через два дні користувач @3fmusic придбав лот за 430 тисяч доларів.
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