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"Дівчинка-катастрофа" продала свій мем за 430 тисяч доларів

Сьогодні, 12:12

Цей знімок було зроблено у далекому 2005 році. На ньому чотирирічна дівчинка на ім'я Зої Рот підступно посміхається біля будівлі, підпаленої для навчання пожежників

21-річна американка Зої Рот, героїня популярного мема "Дівчинка-катастрофа", продала свій культовий знімок у форматі невзаємозамінного токена (NFT) за 430 тисяч доларів.

Про це повідомляє видання Insider.

До речі, фотографія з чотирирічною Зої була зроблена у 2005 році. На ній дівчинка стоїть і підступно посміхається біля будівлі, підпаленої для навчання пожежників.

Фото: Zoe Roth

Знімок моментально став мемом, а користувачі Photoshop почали вставляти обличчя усміхненої дівчинки на зображення масштабних природних катаклізмів, аварій і катастроф.

Фото: Daily Mail

Протягом 16 років родина Зої не знала, як монетизувати популярний знімок. Однак недавно дівчина отримала електронного листа з пропозицією продати фото у форматі NFT.

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Разом з батьком американка найняла юриста і менеджера, щоб перетворити фотографію у токен, і вже 16 квітня виставила її на онлайн-аукціон. Через два дні користувач @3fmusic придбав лот за 430 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми зібрали найкращі українські народні меми. Крім цього, Life Сьогодні розповідали, як шведський сайт осоромився через мем у публікації.

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