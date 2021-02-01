Лобода знову стала тренеркою російського шоу "Голос. Дети"

Артистка вже сиділа в тренерському кріслі цього проєкту в 2019 році

Українська співачка Світлана Лобода, яка зовсім недавно приїжджала до Києва презентувати свою нову пісню, знову повернулася до Росії. Співачка вже вдруге стала тренеркою нового сезону російського "Голос. Дети". Про це Світлана повідомила на своїй сторінці в Insagram.

За словами артистки, її довго вмовляли повернутися в проєкт – раніше Лобода була тренеркою в шостому сезоні, а тепер приєдналася до тренерського складу восьмого.

"Я повертаюся у "Голос", щоб віддати найталановитішим дітям країни всю свою енергію! Щоб разом з ними творити і створювати, запускати їх, немов маленькі ракети, в неосяжний космічний світ музики", – пише Світлана.

Світлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Рані Лобода заінтригувала шанувальників новим фото. На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала знімок, на якому руками закриває очі. Увага всіх шанувальників привернула каблучка на безіменному пальці артистки.

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