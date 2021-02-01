Лобода снова стала тренером российского шоу "Голос. Дети"

Артистка уже сидела в тренерском кресле этого проекта в 2019 году

Украинская певица Светлана Лобода, которая совсем недавно приезжала в Киев презентовать свою новую песню, снова вернулась в Россию. Певица уже во второй раз стала тренером нового сезона российского "Голос. Дети". Об этом Светлана сообщила на своей странице в Insagram.

По словам артистки, ее долго уговаривали вернуться в проект – ранее Лобода была тренером в шестом сезоне, а теперь присоединилась к тренерскому составу восьмого.

"Я возвращаюсь в "Голос", чтобы отдать самым талантливым детям страны всю свою энергию! Чтобы вместе с ними творить и создавать, запускать их, словно маленькие ракеты, в необъятный космический мир музыки", – пишет Светлана.

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Ране Лобода заинтриговала поклонников новым фото. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором руками закрывает глаза. Внимание всех поклонников привлекло кольцо на безымянном пальце артистки.

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