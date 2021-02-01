Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Світлана Лобода натякнула на заручини: фото

Сьогодні, 12:04

Шанувальники вже вітають співачку

Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно виступила на приватній вечірці в Києві , заінтригувала шанувальників новим фото.

У себе в Instagram співачка опублікувала знімок, на якому руками закриває очі. Увагу всіх шанувальників привернула каблучка на безіменному пальці артистки. Ну, а підпис до фото лише ще більше заінтригува.

"Прилетіла. У мене для вас є новина, всі подробиці завтра ", – підписала Світлана кадр.

Світлана Лобода
Світлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Шанувальники відразу ж стали гадати, що ж це за новина. Деякі припустили, що співачка повідомить про заручини.
"Каблучка на пальчику. Вітаємо "," Красива кублучка "," Яка каблучка ", – написали підписники.

А деякі підписники припустили, що співачка Світлана Лобода вагітна втретє.

"Дізналася, що чекає малюка", "Чекаємо народження сина?", "Вагітна знову?", – написали в Мережі.

Раніше Світлана Лобода показала, як підрослп іі доньки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Хамство в аеропорту, танці у ванні і конфлікт з Лазарєвим: ТОП-5 гучних скандалів за участю LOBODA Світлана Лобода зі скандалом покинула сцену "Золотого грамофона": що сталося (відео)
Світлана Лобода
Реклама

Новини партнерів

Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Сломавшая позвоночник Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии
Сломавшая позвоночник Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии

Популярні статті

Сьогодні, 13:07Events

Всесвітній день хіджабу: історія і традиції свята

Сьогодні, 11:24Смачно

Що приготувати на обід швидко і просто: ТОП-5 рецептів

Сьогодні, 05:14Психо

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого: Ракам потрібен графік справ, а Леви будуть задоволені собою

Вчора, 16:36Зірково

Крістен Стюарт шокує схожістю з принцесою Діаною. Порівняйте самі

Вчора, 12:39Зірково

Дан Балан повернувся на "Голос країни". Його помітили з Тіною Кароль (фото)

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:07Психо

Гороскоп на сьогодні 31 січня: у Водолія буде занепад сил, а у Риб – день пустощів

30 січняЗірково

Танці Данилка і нові дивовижні герої: як пройшов другий ефір шоу "Маска"

30 січняЗірково

Дочка Юлії Началової залишилася без спадщини через ексбойфренда мами

30 січняЗірково

Принц Гаррі приїде до Лондона без Меган Маркл – ЗМІ

30 січняЗірково

Як живеться з тещею. Українські зірки поділилися власним досвідом

30 січняЗірково

"Ну могла б і мене обробити": Полякова присоромила Могилевську за фотошоп

30 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 30 січня: Овни задовольнять всі свої дрібні бажання, а Тельці будуть в ударі

29 січняЗірково

Клінічна смерть, два шлюби і пародії: все про Олександра Скічка, нового голову Черкаської ОДА

29 січняЗірково

Слава Камінська показала нового коханого на відпочинку на Мальдівах: відео

29 січняСмачно

Як приготувати пунш: ТОП-5 рецептів зігрівального напою

Новини партнерів

Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото
Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-подруга Неймара - сексуальная Сорая Вучелич
Экс-подруга Неймара - сексуальная Сорая Вучелич
В Одессе умерла известная актриса Ирина Токарчук
В Одессе умерла известная актриса Ирина Токарчук
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Чому небезпечно носити одноразову маску кілька днів
Чому небезпечно носити одноразову маску кілька днів
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти