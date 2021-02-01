Світлана Лобода натякнула на заручини: фото

Шанувальники вже вітають співачку

Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно виступила на приватній вечірці в Києві , заінтригувала шанувальників новим фото.

У себе в Instagram співачка опублікувала знімок, на якому руками закриває очі. Увагу всіх шанувальників привернула каблучка на безіменному пальці артистки. Ну, а підпис до фото лише ще більше заінтригува.

"Прилетіла. У мене для вас є новина, всі подробиці завтра ", – підписала Світлана кадр.

Світлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Шанувальники відразу ж стали гадати, що ж це за новина. Деякі припустили, що співачка повідомить про заручини.

"Каблучка на пальчику. Вітаємо "," Красива кублучка "," Яка каблучка ", – написали підписники.

А деякі підписники припустили, що співачка Світлана Лобода вагітна втретє.

"Дізналася, що чекає малюка", "Чекаємо народження сина?", "Вагітна знову?", – написали в Мережі.

Раніше Світлана Лобода показала, як підрослп іі доньки.

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