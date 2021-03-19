Киркоров спел на концерте в честь оккупации Крыма: "Семь лет назад произошло историческое событие"

Концерт прошел на стадионе "Лужники" в Москве

В четверг, 18 марта, в Москве состоялся концерт, который был приурочен к годовщине оккупации Крыма. На сцену вышли многие артисты российской эстрады, включая Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Егора Крида, группу "Руки Вверх!", группу "2Маши" и многих других.

Напомним, 18 марта 2014 года под предлогом псевдореферендума президент РФ Владимир Путин подписал так называемый договор о принятии Крыма в состав РФ. Начиная с марта 2014 года полуостров Крым и город Севастополь – временно оккупированные территории Украины.

"18 марта это очень важный день для нашей страны. Семь лет назад произошло историческое событие – Крым и Россия воссоединились", – написал в своем Instagram-аккаунте Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

В Instasories он также опубликовал фото и видео с концерта, на котором тысячи людей радовались временной оккупации Крымского полуострова и выкрикивали фразу "Крым – это Россия".

Скриншот: Instagram

Напомним, Филипп Киркоров задолжал 2,5 миллиона евро латвийскому банку.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться