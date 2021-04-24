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Оголення і вбивства: дивимося новий кліп MARUV Call 911, який фанати назвали найкращим

Сьогодні, 10:27

Співачка випустила кліп на трек, який записала разом із румунським композитором і діджеєм Sickotoy

Співачка MARUV презентувала свій новий кліп. Відео до треку Call 911 вийшло дуже інтригуючим і вражаючим, навіть незважаючи на звичні напівголі тіла, яких в кожному ролику співачки предостатньо.

У кліпі, опублікованому в YouTube-каналі артистки, показана історія, скоріше, насильства, яка закінчується хоч і передбачувано, але ефектно. Шанувальники MARUV вже назвали цю відеороботу однією з кращих, що робила співачка.

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  • "Найкраще за період 20-21 років"
  • "Тотальний розрив. Неймовірно"
  • "Кліп дивишся на одному диханні! Дуже якісний! "Віє" західом! Навіть без усіх ритмічних рухів, мені здається цей кліп можна назвати найкращим кліпом MARUV!"
  • "Кліп клас, особливо кінець"
  • "І кліп, і пісня вогонь"
Скріншот: instagram.com/maruvofficial
Скріншот: instagram.com/maruvofficial

Раніше співачка скандальна Maruv похвалилася попаданням в книгу про "неймовірних українок".

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