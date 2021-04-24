Оголення і вбивства: дивимося новий кліп MARUV Call 911, який фанати назвали найкращим

Співачка випустила кліп на трек, який записала разом із румунським композитором і діджеєм Sickotoy

Співачка MARUV презентувала свій новий кліп. Відео до треку Call 911 вийшло дуже інтригуючим і вражаючим, навіть незважаючи на звичні напівголі тіла, яких в кожному ролику співачки предостатньо.

У кліпі, опублікованому в YouTube-каналі артистки, показана історія, скоріше, насильства, яка закінчується хоч і передбачувано, але ефектно. Шанувальники MARUV вже назвали цю відеороботу однією з кращих, що робила співачка.

"Найкраще за період 20-21 років"

"Тотальний розрив. Неймовірно"

"Кліп дивишся на одному диханні! Дуже якісний! "Віє" західом! Навіть без усіх ритмічних рухів, мені здається цей кліп можна назвати найкращим кліпом MARUV!"

"Кліп клас, особливо кінець"

"І кліп, і пісня вогонь"

Скріншот: instagram.com/maruvofficial

Скріншот: instagram.com/maruvofficial

Раніше співачка скандальна Maruv похвалилася попаданням в книгу про "неймовірних українок".

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