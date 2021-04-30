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Киркоров и MARUV сняли клип с матами, водкой и полуголыми медсестрами. Это что – пародия на Леди Гагу?

Сегодня, 13:04

Премьера новой композиции состоялась в честь дня рождения Филиппа Киркорова, которому сегодня исполняется 54 года

Скандальная украинская певица MARUV, уехавшая на заработки в Россию, и известный артист Филипп Киркоров презентовали совместный видеоклип на песню "Комильфо".

Премьера новой композиции состоялась в честь дня рождения Киркорова, которому сегодня исполняется 54 года.

По сюжету клипа, полуголая медсестра с ярким макияжем и прической (MARUV) возит по психбольнице больного пациента в инвалидной коляске (Филипп Киркоров). Пока поп-дива матерится, санитары пьют водку. Собственно, это все.

Скриншот: You Tube | Филипп Киркоров

"Психологический fashion-триллер о женской мести. Кто мог представить, что коварная и сексуальная медсестра MARUV может насильно удерживать в психиатрической больнице не просто мужчину своей мечты, а самого Филиппа Киркорова?" – написал в своем Instagram 54-летний российский певец.

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Пользователи сети подметили, что в новом клипе Киркоров и MARUV вдохновлялись творчеством американской поп-звезды Леди Гаги.

"Lady GaGa нервно курит в сторонке, видимо", – написал в комментариях молодой человек под ником О. J. "Курит, но не в сторонке... пародия", – добавил Влад Гаевский.

Скриншот: "Сегодня"

Кстати, нам тоже кажется, что клип "Комильфо" по стилю уж очень напоминает Paparazzi, выпущенный Гагой в 2009 году.

Фото: "Сегодня"

Смотрите сами – это клип Paparazzi Леди Гаги:

А это "Комильфо" Киркорова и MARUV:

Напомним, ранее скандальная Maruv похвасталась попаданием в книгу о "великолепных украинках".

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видео клип Филипп Киркоров MARUV
Источник: Сегодня
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