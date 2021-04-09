Показати більше нічого: Maruv розкритикували за відео в білизні
Співачка продемонструвала свої танцювальні здібності
Українська співачка Maruv, яка нещодавно розповіла, як близькі реагують на її голі фото, знову роздяглася на камеру. Точніше сказати, вона станцювала в білизні. Відео артистка розмістила в своєму Instagram-акаунті.
У ролику Maruv та її балет показують все, що вміють під трек Cardi B – Up. Всі одягнені в дуже відверті вбрання, а дівчата, до того ж, стоять на високих підборах.
У коментарях не всі користувачі мережі оцінили номер Maruv та її команди. Пост засипали дуже різними коментарями:
- "Одне й теж, вже навіть гидко дивитися. Схоже на те, що показати більше нічого крім розставлених ніг і голих дуп"
- "Це просто вогонь!"
- "Впевнена, своєю смертю ця безсоромниця не помре. Бог терплячий, але і його терпіння закінчується колись"
- "Божечки, як це красиво!".
Нагадаємо, що раніше Maruv похвалилася попаданням в книгу про "неймовірних українок".
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