Показати більше нічого: Maruv розкритикували за відео в білизні

Співачка продемонструвала свої танцювальні здібності

Українська співачка Maruv, яка нещодавно розповіла, як близькі реагують на її голі фото, знову роздяглася на камеру. Точніше сказати, вона станцювала в білизні. Відео артистка розмістила в своєму Instagram-акаунті.

У ролику Maruv та її балет показують все, що вміють під трек Cardi B – Up. Всі одягнені в дуже відверті вбрання, а дівчата, до того ж, стоять на високих підборах.

У коментарях не всі користувачі мережі оцінили номер Maruv та її команди. Пост засипали дуже різними коментарями:

"Одне й теж, вже навіть гидко дивитися. Схоже на те, що показати більше нічого крім розставлених ніг і голих дуп"

"Це просто вогонь!"

"Впевнена, своєю смертю ця безсоромниця не помре. Бог терплячий, але і його терпіння закінчується колись"

"Божечки, як це красиво!".

Нагадаємо, що раніше Maruv похвалилася попаданням в книгу про "неймовірних українок".

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