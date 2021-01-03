Зої Кравіц та Карл Глусман розлучаються через 18 місяців в шлюбі

Пара одружилася влітку 2019 року в Парижі

Акторка і дочка відомого музиканта Ленні Кравіца, яка стала новою жінкою-кішкою в "Бетмені" Метта Рівза, Зої Кравіц розлучається зі своїм чоловіком. Влітку 2019-го вона вийшла заміж за Карла Глусмана в Парижі, але, мабуть, карантин закохані пережили не так вдало, як хотілося б.

Як повідомляє PEOPLE, 32-річна Зої подала на розлучення з 32-річним Карлом ще 23 грудня. Це виданню підтвердив офіційний представник акторки.

Кравіц і Глусман, які почали зустрічатися в жовтні 2016 року, одружилися в червні 2019 року в паризькому будинку батька Зої.

Влітку пара відзначила річницю весілля. Тоді Кравіц поділилася чорно-білим фото в своєму Instagram-акаунті.

Скріншот: instagram.com/zoeisabellakravitz

"Один рік", – підписала вона зображення.

Варто зазначити, що Карл Глусман розлучення не коментує, а з його Instagram пропали всі фото, в тому числі спільні з Зої Кравіц.

У сюжеті дивіться про гучні розставання зірок:

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