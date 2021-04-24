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Гурт KAZKA випустив новий кліп в супермаркеті з ельфами і русалками (відео)

Сьогодні, 08:30

Нова відеоробота українського гурту наповнена містикою і міфічними персонажами, а дія розгортається в звичайному магазині

Через тиждень після гучної прем'єри своєї нової пісні "М'ята" гурт KAZKA представив кліп на цю композицію. У новій відеороботі солістка гурту Саша Зарицька гуляє супермаркетом і зустрічає там міфічних істот – ельфів, русалок та інших персонажів. Грань між реальним світом і світом магії стирається.

Весь кліп наповнений казковою атмосферою, і ось що говорить про відеороботу режисер Сергій Ткаченко:

"Кліп на пісню" М'ята "є іміджевим фешн-роликом, де все будується на візуальному ряді. Я б назвав його музичним "Аватаром", де наші герої зі звичного світу потрапляють в загадковий дивопростір. Працюючи над ним, ми максимально дотримувалися європейської подачі. Зокрема, витримували довші кадри і намагалися використовувати цікаві ракурси під час зйомок", – розповів Сергій.

Нагадаємо, Олександру Зарицьку порівняли з Аллою Пугачовою.

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