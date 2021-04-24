Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

KAZKA выпустила новый клип в супермаркете с эльфами и русалками (видео)

Сегодня, 08:30

Новая видеоработа украинской группы наполнена мистикой и мифическими персонажами, а действие разворачивается в обычном магазине

Спустя неделю после громкой премьеры своей новой песни "М'ята" группа KAZKA представила клип на эту композицию. В новой видеоработе солистка группы Саша Зарицкая гуляет по супермаркету и встречает там мифических существ – эльфов, русалок и других персонажей. Грань между реальным миром и миром магии стирается.

Весь клип наполнен сказочной атмосферой, и вот что говорит о видеоработе режиссер Сергей Ткаченко:

"Клип на песню "М'ята" является имиджевым фэшн-роликом, где все строится на визуальном ряде. Я бы назвал его музыкальным "Аватаром", где наши герои из привычного мира попадают в загадочное чудопространство. Работая над ним, мы максимально придерживались европейской подачи. В частности, выдерживали более длинные кадры и пытались использовать интересные ракурсы во время съемок ", – рассказал Сергей.

Напомним, Александру Зарицкую сравнили с Аллой Пугачевой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Солистка KAZKA Александра Зарицкая станцевала в нижнем белье Группа KAZKA знает, как проснуться без головной боли утром 1 января. Полезные лайфхаки Солистка KAZKA надела фату и разгромила битой свадебный торт. Смотрим новый клип группы
KAZKA
Реклама

Новости партнеров

Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Насколько вреден ребенку бесконтрольный просмотр мультиков
Насколько вреден ребенку бесконтрольный просмотр мультиков
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака

Популярные статьи

Вчера, 18:26Фаново

Лазарева суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 17:10Психо

11 причин, почему вам нужно пойти к психологу

Вчера, 15:45Звездно

Ольга Сумская ответила своей сестре на упреки из-за показухи в соцсетях

Вчера, 12:21Звездно

Ольга Сумская похвасталась появлением дочери на красной дорожке в Москве

Вчера, 10:51Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца свеклой

22 апреляВкусно

Идея для пикника: как приготовить картофель с салом на мангале

22 апреляЗвездно

Украинский клипмейкер назвал известных геев в шоу-бизнесе

22 апреляЗвездно

Наталье Сумской – 65: пять характерных фото из архива актрисы

22 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 22 апреля для всех знаков зодиака: Львы, получите звание супермена!

21 апреляВкусно

Красим перепелиные яйца на Пасху – инструкция к применению

21 апреляЗвездно

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

21 апреляЗвездно

Соседи Пугачевой пожаловались на звезду: Постарела, голоса нет, да и дороги раздолбали нам

21 апреляЗвездно

Дантес показал Дорофееву без макияжа: С днем рождения, старуха!

21 апреляEvents

Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата и интересные традиции праздника

21 апреляВкусно

Как испечь кулич в мультиварке: 3 рецепта выпечки

21 апреляМодно

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

Новости партнеров

Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Когда больные ковидом самые заразные
Когда больные ковидом самые заразные
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять