KAZKA выпустила новый клип в супермаркете с эльфами и русалками (видео)

Новая видеоработа украинской группы наполнена мистикой и мифическими персонажами, а действие разворачивается в обычном магазине

Спустя неделю после громкой премьеры своей новой песни "М'ята" группа KAZKA представила клип на эту композицию. В новой видеоработе солистка группы Саша Зарицкая гуляет по супермаркету и встречает там мифических существ – эльфов, русалок и других персонажей. Грань между реальным миром и миром магии стирается.

Весь клип наполнен сказочной атмосферой, и вот что говорит о видеоработе режиссер Сергей Ткаченко:

"Клип на песню "М'ята" является имиджевым фэшн-роликом, где все строится на визуальном ряде. Я бы назвал его музыкальным "Аватаром", где наши герои из привычного мира попадают в загадочное чудопространство. Работая над ним, мы максимально придерживались европейской подачи. В частности, выдерживали более длинные кадры и пытались использовать интересные ракурсы во время съемок ", – рассказал Сергей.

Напомним, Александру Зарицкую сравнили с Аллой Пугачевой.

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