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KAZKA вперше за півтора року випустив новий сингл. Вийшло дуже містично і романтично

Сьогодні, 20:51

Відомий український гурт презентував трек під назвою "М'ята". Пісня також вийшла в NFT-форматі

"М'ята" – трек KAZKA, який допоможе зануритися в містично-романтичну атмосферу. У пісні звучать кілька класичних народних інструментів – варган і сопілка, які часто звучать в інших композиціях гурту.

За словами солістки гурту, Олександри Зарицької, яка нещодавно розгромила битою торт, пісня – головний трек майбутнього літа.

"Ця пісня – особлива. Вона про казкову дівчину та її першу закоханість, тож сподобається всім, незалежно від віку. Особливо напередодні літа, адже трек дуже свіжий, під нього можна розчинятися у танці та нових почуттях", – розповідає Саша.

А вже незабаром ви побачите перевтілення Саші. У відео до пісні дівчина з'явиться в несподіваному образі ельфа в компанії інших міфічних істот.

До речі, трек вийшов не тільки на багатьох онлайн-майданчиках, але і в NFT-форматі! NFT розшифровується як "невзаємозамінний токен". Токен – це одиниця обліку, що виконує функцію замінника цінних паперів в цифровому світі.

У цьому форматі сучасні художники і артисти випускають свої твори мистецтва. KAZKA стала першим гуртом у Східній Європі, який презентував трек у NFT-форматі.

Нагадаємо, Олександру Зарицьку порівняли з Аллою Пугачовою.

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