Каннський кінофестиваль знову перенесли через COVID-19: нова дата

Організатори назвали нову дату

74-й Каннський кінофестиваль, який повинен був відбутися з 11 по 22 травня цього року, перенесли через несприятливу епідеміологічну ситуацію, що виникла через COVID-19.

Як заявили організатори, Каннський фестиваль не може бути проведений в раніше зазначені дати.

"Каннський фестиваль залишає за собою право змінювати дати проведення в залежності від розвитку ситуації в області охорони здоров'я в світі", – йдеться в заяві.

Фестиваль перенесли на 6-17 липня 2021 року.

Також нещодавно через спалах коронавірусу, який зафіксували в Лос-Анджелесі, перенесли церемонію вручення премії "Греммі".

До речі, альбом саундтреків до фільму "Євробачення: Історія вогненної саги", у записі якого брала участь українська співачка і переможниця "Євробачення 2016" Джамала, номінований на престижну музичну премію "Греммі".

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