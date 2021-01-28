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Каннский кинофестиваль снова перенесли из-за COVID-19: новая дата

Сегодня, 06:11

Организаторы назвали новую дату

74-й Каннский кинофестиваль, который должен был пройти с 11 по 22 мая этого года, перенесли из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, возникшей из-за COVID-19.

Как заявили организаторы, Каннский фестиваль не может быть проведен в ранее обозначенные даты.

"Каннский фестиваль оставляет за собой право изменять даты проведения в зависимости от развития ситуации в области здравоохранения в мире", – говорится в заявлении.

Фестиваль перенесли на 6-17 июля 2021 года.

Также недавно из-за вспышки коронавируса, которую зафиксировали в Лос-Анджелесе, перенесли церемонию вручения премии "Грэмми".

К слову, альбом саундтреков к фильму "Евровидение: История огненной саги", в записи которого принимала участие украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала, номинирован на престижную музыкальную премию "Грэмми".

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