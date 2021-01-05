Церемонію вручення премії "Греммі" перенесли через COVID-19 – ЗМІ

Захід можуть провести в березні

Через спалах коронавірусу, який зафіксували в Лос-Анджелесі, перенесли церемонію вручення премії "Греммі".

Про це повідомляє журнал Rolling Stone з посиланням на джерела.

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію захід вирішили перенести, однак, точна дата поки не повідомляється.

За інформацією джерел, церемонію вручення премії "Греммі" хочуть провести в березні.

Нагадаємо, альбом саундтреків до фільму "Євробачення: Історія вогненної саги", у записі якого брала участь українська співачка і переможниця "Євробачення 2016" Джамала, номінований на престижну музичну премію "Греммі".

До речі, організатори музичної премії оголосили номінантів і опублікували список на сайті.

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