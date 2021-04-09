Ірма Вітовська спростувала одне з найбільш популярних хибних думок про Леся + Рома

Актриса зізналася, чи був у неї роман з колегою по серіалу

Знаменита українська актриса, зірка комедії "Мої думки тихі" , Ірма Вітовська майже нічого не розповідає про особисте. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" вона зізналася, що думає про службові романи і пояснила, чому зараз не афішує своє особисте життя.

Свого часу Ірмі Вітовській приписували роман з колегою по серіалу "Леся + Рома" Дмитро Лалєнковим. Сьогодні вони мало спілкуються. Кажуть, у них зараз різні погляди: на життя, країну і політику.

Леся+Рома Фото: Скріншот з YouTube

"Жовта преса любить щось побачити. У нас ніколи нічого не було, скоріше він мені був як брат і я йому теж, як сестра. Ми дещо більше знали друг про одного, ніж колеги, але я думаю, якби ми порушили колегіальні стсунки, у нас би не вийшла робота ", – прокоментувала Ірма Вітовська.

Акторка Ірма Вітовська Фото: facebook.com/irmcya

Актриса зізналася, що не схвалює службових романів.

"Я взагалі критично дивлюся. Або ви утворите сім'ю і йдете далі і у вас все ок, а ці всі романи на роботі, вони, як правило, потім заважають створити хорошу творчу пару або якийсь продукт зіграти разом. Тому що все одно не можете подолати образ ", – сказала Вітовська.

Ірма тримається осторонь від усіх тусовок. З 2016-му Вітовська вдруге вийшла заміж за підприємця Віталія Ванцю. Але про цю її подію – знали тільки найближчі. А коли журналісти запитують про особисте, Ірма каже: "Все добре". Тому вона чужих в своє особисте життя не пускає.

Фото: instagram.com/vitovskavantsa

"Ти просто ставиш таку стіну. Я повинна думати за себе, мою сім'ю і за те, що я роблю якісно. Усе. Решта мене не хвилює, хто що переживає, з якого приводу переживають. Якщо немає зараз зйомки, я випустила картину – ой, клас. Починаю готувати, шукати рецепти, всі щасливі, я всім даю увагу. А як тільки починається момент створення – все, людина б ділиться. Це важко, до цього треба звикнути. Бо часом ти розповідаєш щось, в діалозі знаходиться з тобою людина, потім так раз і закрився ", – поділилася актриса.

Дивіться повне інтерв'ю Ірми Вітовської для програми "Зірковий шлях":

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