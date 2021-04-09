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Ирма Витовская опровергла одно из самых популярных заблуждений о Леся+Рома

Сегодня, 18:07

Актриса призналась, был ли у нее роман с коллегой по сериалу

Знаменитая украинская актриса, звезда комедии "Мої думки тихі", Ирма Витовская почти ничего не рассказывает о личном. В интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" она призналась, что думает о служебных романах и объяснила, почему сейчас не афиширует свою личную жизнь.

В свое время Ирме Витовской приписывали роман с коллегой по сериалу "Леся+Рома" Дмитрий Лаленковым. Сегодня они мало общаются. Говорят, у них сейчас разные взгляды: на жизнь, страну и политику.

Леся+Рома
Леся+Рома
Фото: Скриншот из YouTube

"Желтая пресса любит что-то увидеть. У нас никогда ничего не было, скорее он мне был как брат и я ему тоже, как сестра. Мы несколько больше знали друг о друге, чем коллеги, но я думаю, если бы мы нарушили коллегиальные отношения, у нас бы не вышла работа", – прокомментировала Ирма Витовская.

Актриса Ирма Витовская
Актриса Ирма Витовская
Фото: facebook.com/irmcya

Актриса призналась, что не одобряет служебных романов.

"Я вообще критически смотрю. Или вы образуете семью и идете дальше и у вас все ок, а эти все романы на работе, они, как правило, потом мешают создать хорошую творческую пару или какой-то продукт сыграть вместе. Потому что все равно не можете преодолеть образ", – сказала Витовская.

Ирма держится в стороне от всех тусовок. В 2016-м Витовская во второй раз вышла замуж за предпринимателя Виталия Ванцю. Но об этой ее событии – знали только самые близкие. А когда журналисты спрашивают о личном, Ирма говорит: "Все хорошо". Поэтому она чужих в свою личную жизнь не пускает.

Ирма Витовская покрасила волосы
Ирма Витовская покрасила волосы
Фото: instagram.com/vitovskavantsa

"Ты просто ставишь такую стену. Я должна думать за себя, мою семью и за то, что я делаю качественно. Все. Остальные меня не волнует, кто что переживает, по какому поводу переживают. Если нет сейчас съемки, я выпустила картину – ой, класс. Начинаю готовить, искать рецепты, все счастливы, я всем даю внимание. А как только начинается момент создания – все, человек бы делится. Это трудно, к этому надо привыкнуть. Ведь порой ты рассказываешь что-то, в диалоге находится с тобой человек, затем так раз и закрылся", – поделилась актриса.

Смотрите полное интервью Ирмы Витовской для программы "Зірковий шлях":

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Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
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