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Хелен Міррен заявила, що в 13 років до неї раз на місяць приставали збоченеці

Сьогодні, 11:02

Знаменита британська актриса довгий час зазнавала сексуальних домагань з боку незнайомців

Актриса Хелен Міррен, яка раніше отримала премію на Берлінському фестивалі, з жахом згадує той період, коли їй було 13 років – за юною Міррен мало не кожен день слідкували збоченці, а одного разу вона піддалася домаганням в поїзді. Тоді до Хелен приставав ексгібіціоніст, пише Mirror.

"Це було жахливо. І вони роблять це, тому що молоді дівчата вразливі", – говорить актриса.

Фото: Getty Images

Але це був далеко не поодинокий випадок. За словами Міррен, подібні домагання відбувалися не рідше ніж раз на місяць.

"Це відбувалося майже кожен день – відстеження або об'єктивізація. Чоловіки виставляли себе напоказ...Це було жахливо. Зі мною це відбувалося раз на місяць, а іноді і частіше. Кожна жінка, яку я знаю, пройшла через це. Це означає, що цим займається величезна кількість чоловіків, і мене завжди дивувало, що насправді ніхто про це не ніколи говорив", – заявила Хелен.

Актриса також підкреслила, що оточуючі теж повинні звертати увагу і "не відводити погляд", коли поруч відбувається щось подібне.

"Це колективна проблема. Чим більше людей це ігнорують, проходячи повз, тим більше тих, хто думає, що така поведінка – це нормально", – говорить Хелен.

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