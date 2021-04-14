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Хелен Миррен заявила, что в 13 лет к ней раз в месяц приставал извращенец

Сегодня, 11:02

Знаменитая британская актриса долгое время подвергалась сексуальным домогательствам со стороны незнакомца в поезде

Актрису Хелен Миррен, которая ранее получила премию на Берлинском фестивале, с ужасом вспоминает тот период, когда ей было 13 лет – за юной Миррен чуть ли не каждый день следили извращенцы, а однажды она подверглась домогательствам в поезде. Тогда к Хелен приставал эксгибиционист, пишет Mirror.

"Это было ужасно. И они делают это, потому что молодые девушки уязвимы", – говорит актриса.

Хелен Миррен
Хелен Миррен
Фото: Getty Images

Но это был далеко не единичный случай. По словам Миррен, подобные домогательства происходили не реже раза в месяц.

"Это происходило почти каждый день – отслеживание или объективизация. Мужчины выставляли себя напоказ…Это было ужасно. Со мной это происходило раз в месяц, а иногда и чаще. Каждая женщина, которую я знаю, прошла через это. Это означает, что этим занимается огромное количество мужчин, и меня всегда удивляло, что на самом деле никто об этом не никогда говорил", – заявила Хелен.

Актриса также подчеркнула, что окружающие тоже должны обращать внимание и "не отводить взгляд", когда рядом происходит нечто подобное.

"Это коллективная проблема. Чем больше людей это игнорируют, проходя мимо, тем больше тех, кто думает, что такое поведение может – это нормально", – говорит Хелен.

Ранее Эмили Ратаковски рассказала, как подверглась сексуальном насилию.

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