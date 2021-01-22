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Ще один приквел "Гри престолів". HBO працює над серіалом "Історії про Дунка і Ейєгона"

Сьогодні, 12:40

Кожен епізод триватиме близько години

Серіаломани побачать ще одну екранізацію книг Джорджа Мартіна. Телеканал HBO працює над другим приквелом "Гри престолів". Перший розповідає про Будинок драконів Таргарієнів, а цей – буде заснований на серії фентезі-новел "Історії про Дунка і Ейєгона" (Tales of Dunk and Egg).

Як повідомляє Variety, адаптація знаходиться на ранній стадії розробки, тому говорити про акторський склад ще рано. Відомо, що кожен епізод триватиме близько години.

"Гра престолів"
"Гра престолів"
Фото: HBO

Сюжет "Історії про Дунка і Ейєгона" розгортається всього лише за 90 років до подій, показаних в "Грі престолів". Головний герой – лицар Дункан Високий, відправляється в подорож на турнір в замок Ешфорд і по дорозі зустрічає Ейєгона Таргаріена.

Раніше повідомлялося, що помер один з творців "Ігри престолів" Лінь Ци.

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