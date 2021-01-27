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Дуэйн Джонсон баллотируется в президенты США в 2032 году. Смотрите трейлер сериала "Молодой Скала"

Сегодня, 13:38

Сериал расскажет о взрослении и становлении "Скалы" как звезды реслинга и кино

Вышел первый трейлер предстоящего сериала "Молодой Скала" о голливудской звезде Дуэйне Джонсоне. Сюжет расскажет о безумном и веселом детстве актера, его становлении как реслера, обретении славы и планах на будущее.

В трейлере показывается, как Дуэйн Джонсон баллотируется на пост президента США в 2032 году. Премьера сериала должна состояться уже 17 февраля.

Кадры из сериала "Молодой Скала"
Кадры из сериала "Молодой Скала"
Фото: Скриншот из видео

Пока поклонники актера вынуждены ждать выхода двух новых фильмов с Дуэйном Джонсоном, которые были отложены из-за пандемии, сериал – это отличный шанс познакомиться ближе с любимой звездой. Трейлер вышел в Twitter актера.

Ранее на съемках нового боевика Дуэйн Джонсон не сумел влезть в Porsche.

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