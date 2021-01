Дуэйн Джонсон баллотируется в президенты США в 2032 году. Смотрите трейлер сериала "Молодой Скала"

Сериал расскажет о взрослении и становлении "Скалы" как звезды реслинга и кино

Вышел первый трейлер предстоящего сериала "Молодой Скала" о голливудской звезде Дуэйне Джонсоне. Сюжет расскажет о безумном и веселом детстве актера, его становлении как реслера, обретении славы и планах на будущее.

В трейлере показывается, как Дуэйн Джонсон баллотируется на пост президента США в 2032 году. Премьера сериала должна состояться уже 17 февраля.

Кадры из сериала "Молодой Скала" Фото: Скриншот из видео

Пока поклонники актера вынуждены ждать выхода двух новых фильмов с Дуэйном Джонсоном, которые были отложены из-за пандемии, сериал – это отличный шанс познакомиться ближе с любимой звездой. Трейлер вышел в Twitter актера.

Our 1st official trailer for @NBCs #YoungRock.



Humbly shaking my head at the wild Forrest Gump-ish life Ive lived.



And man the lessons I learned along the way from loved ones who now walk in the clouds.



Look forward to making ya laugh & maybe a little bit more.



FEB 16th! pic.twitter.com/gVdP5XhIz5