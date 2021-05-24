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Друзям – 27 років! Джоуї, Чендлер, Моніка та інші помітно постаріли (фото)

Сьогодні, 12:36

Через 17 років з моменту виходу останньої серії 10 сезону, виконавці ролей Рейчел, Чендлера, Моніки, Фібі, Росса і Джоуї знову зберуться на легендарному м'якому дивані

Як змінилися "Друзі"
Як змінилися "Друзі"
Фото: Скріншот з YouTube

Комедійний ситком "Друзі", на якому виросло ціле покоління, зовсім скоро порадує глядачів новим спецвипуском.

Цього разу актори зіграли не персонажів, а самих себе. Вони розкриють секрети фільмування серіалу, згадають найкрутіші моменти епізодів і дадуть відповіді на питання, які багато років мучили глядачів. І хоча це не буде продовженням серіалу і повноцінним епізодом, нас чекає саме душевне розмовне шоу і велика порція ностальгії.

А поки до прем'єри спецепізоду "Друзів" залишилося три дні, ми вирішили показати, як змінилися актори за 27 років з моменту виходу першого сезону.

Дженіфер Еністон

Дженніфер Еністон – Рейчел
Дженніфер Еністон – Рейчел
Фото: Скріншот з YouTube

Джен Еністон на момент першого сезону серіалу "Друзів" було 25 років. Спочатку на її роль розглядалася її колега, Кортні Кокс, але та заявила, що їй ближче персонаж Моніки. Зараз складно уявити когось іншого в ролі Рейчел.

Меттью Перрі

Меттью Перрі – Чендлер Бінг
Меттью Перрі – Чендлер Бінг
Фото: Pinterest, Скріншот з YouTube

Меттью Перрі – однолітка Дженніфер Еністон. До "Друзів" у нього було кілька ролей в кіно і серіалах, але саме після ситкому він знайшов справжню славу. Правда, фільмування в останніх сезонах були справжнім випробуванням для дотепника Чендлера – у Меттью були серйозні проблеми зі здоров'ям і залежністю. Навіть в новому трейлері фанати відзначили втомлений і виснажений вигляд Меттью.

Кортні Кокс

Кортні Кокс – Моніка Геллер
Кортні Кокс – Моніка Геллер
Фото: Pinterest, Скріншот з YouTube

Красуня Кортні Кокс, якій зараз 56 років, паралельно зі зйомками в "Друзях" встигла знятися в кількох великих проєктах. Одна з найвідоміших ролей – в хорорі "Крик", який продовжує досі виходити. До речі, хрещеною мамою доньки Кортні є Джен Еністон.

Ліза Кудроу

Ліза Кудроу – Фібі Буфe
Ліза Кудроу – Фібі Буфe
Фото: Pinterest, Скріншот з YouTube

Фібі Буфе, також відома як виконавиця хіта "Драний кіт", пісень про черевики та інших потішних композицій, запам'яталася як найдивакуватіший і наймиліший персонаж серіалу. Цікаво, що Ліза Кудроу спочатку виконала роль персонажа Урсули Буф в ситкомі "Без розуму від тебе". Саме завдяки цьому акторку взяли на роль Фібі Буфе (сестри-близнюка Урсули) в "Друзях".

Метт Леблан

Метт Леблан – Джої Тріббіані
Метт Леблан – Джої Тріббіані
Фото: Pinterest, Скріншот з YouTube

Ходять чутки, що на момент прослуховування на роль красеня Джоуї, у 27-річного Метта Леблана було в кишені всього 11 доларів. У ті роки молодий актор явно переживав не найкращі часи, але завдяки зйомкам у серіалі все змінилося. Хоча в серіалі у його персонажа Джоуї майже до кінця серіалу були проблеми з роботою – він ніяк не міг знайти гідну роль і не особливо відзначався фінансами.

Девід Швіммер

Девід Швіммер – Рос Геллер
Девід Швіммер – Рос Геллер
Фото: Скріншот з YouTube

На момент виходу першого сезону найвищому персонажу "Друзів" – Девіду Швіммеру – було 28 років. У серіалі актор кілька разів виступив навіть режисером декількох епізодів, а після завершення шоу продовжив зніматися в різних телепроєктах. А торік його обрали на головну роль у комедійному серіалі "Розвідка".

Дивіться трейлер спецвипуску серіалу "Друзі":

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