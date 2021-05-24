Друзьям – 27 лет! Как за это время изменились Рэйчел, Чендлер, Моника и остальные (фото)
Спустя 17 лет с момента выхода последней серии 10 сезона, исполнители ролей Рэйчел, Чендлера, Моники, Фиби, Росса и Джоуи снова соберутся на легендарном мягком диване
Комедийный ситком "Друзья", на котором выросло целое поколение, совсем скоро порадует зрителей новым спецвыпуском.
В этот раз актеры сыграют не персонажей, а самих себя. Они раскроют секреты съемок сериала, вспомнят самые крутые моменты эпизодов и ответят на вопросы, которые много лет мучили зрителей. И хотя это не будет продолжением сериала и полноценным эпизодом, нас ждет самое душевное разговорное шоу и большая порция ностальгии.
А пока до премьеры спецэпизода "Друзей" осталось три дня, мы решили показать, как изменились актеры за 27 лет с момента выхода первого сезона.
Смотрите трейлер спецвыпуска сериала "Друзья":
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