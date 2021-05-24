Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Друзьям – 27 лет! Как за это время изменились Рэйчел, Чендлер, Моника и остальные (фото)

Сегодня, 12:36

Спустя 17 лет с момента выхода последней серии 10 сезона, исполнители ролей Рэйчел, Чендлера, Моники, Фиби, Росса и Джоуи снова соберутся на легендарном мягком диване

Как изменились "Друзья"
Как изменились "Друзья"
Фото: Скриншот из YouTube

Комедийный ситком "Друзья", на котором выросло целое поколение, совсем скоро порадует зрителей новым спецвыпуском.

В этот раз актеры сыграют не персонажей, а самих себя. Они раскроют секреты съемок сериала, вспомнят самые крутые моменты эпизодов и ответят на вопросы, которые много лет мучили зрителей. И хотя это не будет продолжением сериала и полноценным эпизодом, нас ждет самое душевное разговорное шоу и большая порция ностальгии.

А пока до премьеры спецэпизода "Друзей" осталось три дня, мы решили показать, как изменились актеры за 27 лет с момента выхода первого сезона.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон – Рэйчел
Дженнифер Энистон – Рэйчел
Фото: Скриншот из YouTube

Мэттью Перри

Мэттью Перри – Чендлер Бинг
Мэттью Перри – Чендлер Бинг
Фото: Pinterest, Скриншот из YouTube

Кортни Кокс

Кортни Кокс – Моника Геллер
Кортни Кокс – Моника Геллер
Фото: Pinterest, Скриншот из YouTube

Лиза Кудроу

Лиза Кудроу – Фиби Буффе
Лиза Кудроу – Фиби Буффе
Фото: Pinterest, Скриншот из YouTube

Мэтт Леблан

Мэтт Леблан – Джоуи Триббиани
Мэтт Леблан – Джоуи Триббиани
Фото: Pinterest, Скриншот из YouTube

Дэвид Швиммер

Дэвид Швиммер – Рос Геллер
Дэвид Швиммер – Рос Геллер
Фото: Скриншот из YouTube

Смотрите трейлер спецвыпуска сериала "Друзья":

Ранее представитель Дженнифер Энистон рассказал, станет ли она мамой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Киеве снимают украинско-хорватскую драму с Ксенией Мишиной — это первый сериал oll.tv Выходит продолжение сериального хита "Филин". Рассказываем о сюжете и актерах Софию Киевскую превратили в съемочную площадку. Мы узнали, что снимают
Друзья актеры сериалы
Реклама

Новости партнеров

6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
Готовим свеклу за 5 минут!
Готовим свеклу за 5 минут!
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Основные симптомы индийского штамма коронавируса

Популярные статьи

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 24 мая для всех знаков зодиака: Овны, не насилуйте себя – отдохните!

Вчера, 16:57Звездно

Это успех: выступление Go_A на Евровидении-2021 попало на первое место в трендах YouTube

Вчера, 14:40Звездно

Ани Лорак не пришла на музыкальную премию в Москве. В Сети считают, что виноват Меладзе

Вчера, 12:53Звездно

Настя Каменских и Потап отмечают годовщину свадьбы! История романа, который они скрывали годами

Вчера, 11:22Звездно

Победителя Евровидения-2021 обвинили в употреблении наркотиков во время шоу. Он не стал молчать

Вчера, 09:51Звездно

Почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2021

Вчера, 02:24Звездно

Go_A — пятые! Видео выступления Украины в финале Евровидения-2021

Вчера, 02:07Звездно

Как голосовали в финале Евровидения-2021: турнирная таблица

22 маяФаново

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 22 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, вас ждет романтическое знакомство!

22 маяЗвездно

Холостяк-11: что известно о победительнице проекта – Анне Богдан

22 маяЗвездно

Анна Богдан стала победительницей проекта Холостяк-11

21 маяВкусно

Ваша специя по гороскопу – узнайте, чем именно вам нужно приправлять еду

21 маяЗвездно

Соседов о Примадонне: Пугачева всем надоела, как собака – и Киркорову, и мне

21 маяЗвездно

После второго полуфинала Евровидения букмекеры изменили ставки. Украину подвинула Швейцария

21 маяЗвездно

Он спас меня: разведенная Алина Гросу подтвердила роман с российским актером

Новости партнеров

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Переехавший в РФ Стивен Сигал решил избавиться от особняка в США
Переехавший в РФ Стивен Сигал решил избавиться от особняка в США
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении
Цибульская ошарашила откровением о своем похудении

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять