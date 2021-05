HBO опублікувала трейлер спецепізоду "Друзів": зворушливе відео

У зйомках епізоду, який вийде вже наприкінці травня, взяли участь не тільки основні актори, а й запрошені зірки

Скрін з відео HBO Max

Стрімінговий сервіс HBO Max опублікував двовилинний трейлер довгоочікуваного спеціального епізоду серіалу "Друзі", який повинен вийти вже 27 травня.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі сервісу.

У спеціальному епізоді під назвою Friends: The Reunion or The one where they get back together взяли участь всі шестеро акторів, які виконали головні ролі в суперпопулярному серіалі: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Ле Блан, Метью Перрі і Девід Швіммер. І цього разу вони грають самих себе, а не персонажів "Друзів".

Також у зйомках взяли участь запрошені зірки, зокрема Леді Гага, Девід Бекхем, Джастін Бібер та інші. Епізод вийде на платформі HBO Max.

Нагадаємо, зйомки спеціального епізоду, в якому основна акторська команда "Друзів" зібралася у повному складі, проходили в рідних для шанувальників серіалу декораціях.

Також варто зазначити, що спеціальний епізод – це не продовження серіалу.

