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HBO опублікувала трейлер спецепізоду "Друзів": зворушливе відео

Сьогодні, 22:52

У зйомках епізоду, який вийде вже наприкінці травня, взяли участь не тільки основні актори, а й запрошені зірки

Скрін з відео HBO Max
Скрін з відео HBO Max

Стрімінговий сервіс HBO Max опублікував двовилинний трейлер довгоочікуваного спеціального епізоду серіалу "Друзі", який повинен вийти вже 27 травня.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі сервісу.

У спеціальному епізоді під назвою Friends: The Reunion or The one where they get back together взяли участь всі шестеро акторів, які виконали головні ролі в суперпопулярному серіалі: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Ле Блан, Метью Перрі і Девід Швіммер. І цього разу вони грають самих себе, а не персонажів "Друзів".

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Також у зйомках взяли участь запрошені зірки, зокрема Леді Гага, Девід Бекхем, Джастін Бібер та інші. Епізод вийде на платформі HBO Max.

Нагадаємо, зйомки спеціального епізоду, в якому основна акторська команда "Друзів" зібралася у повному складі, проходили в рідних для шанувальників серіалу декораціях.

Також варто зазначити, що спеціальний епізод – це не продовження серіалу.

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серіал Друзі трейлер
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