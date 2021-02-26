Друзі Петросяна про другу вагітність молодої дружини гумориста: Улюблене заняття – робити дітей

Друзі Євгена Петросяна прокоментували чутки про вагітність Тетяни Брухуновой

У Мережі стали з'являтися чутки про другу вагітність молодої дружини Євген Петросяна Тетяни Брухуновой. Причиною чуток стало те, що дружина гумориста, яку недавно порівняли з Оленою Степаненко , почала носити мішкуватий одяг. Сама пара ніяк не коментує новину, а ось друзі гумориста готові спілкуватися з журналістами.

У коментарях виданню Співбесідник друзі Петросяна натякнули, що чутки про поповнення в родині можуть бути правдою.

"Я про це нічого не чув, але я вже давно говорив, що улюблене заняття Євгена Петросяна – це робити дітей! Але як я можу його за це засуджувати? ", – сказав друг гумориста Микола Лукинський.

Євген Петросяни і Тетяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova

Гуморист Олександр Морозов упевнений, що діти – добре. Вони не можуть бути мінусом незалежно від віку батьків.

"У такої талановитої людини, як Євген Петросян, і діти будуть народжуватися талановиті! Чим більше у нас буде маленьких" Петросянчіков ", тим краще!" – сказав Морозов.

Варто зазначити, що і першу вагітності Тетяна Брухунова не афішувати.

Нагадаємо, Тетяна Брухунова – помічниця Євгена Петросяна і його п'ята дружина. вони одружилися в грудні 2019 року . Пара виховує сина Вагана.

Раніше в Мережі порівняли Тетяну Брухунову з дочкою Михайла Боярського.

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