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Кредити зірок: Зібров брав на автомобіль, а Суханов – на квартиру в Латвії

Сьогодні, 20:20

Дізнайтеся, хто із знаменитостей брав великі кредити

Взяти кредит – справа нехитра і досить поширена. Зірки в цьому не виняток. На що тільки не брали кредит знаменитості – і на автомобілі, і на квартири, як і всі звичайні люди. Серед зірок є і ті, кого навіть кидали на гроші!

Ну а на цей раз українські знаменитості поділилися своїми історіями про кредити в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Павло Зібров

"Всі брали кредити, зараз просто з глузду з'їхали банки", – так згадує народний артист України Павло Зібров, у якого свого часу "фінанси співали романси", тому він не соромився звертатися за допомогою.

Співак зізнався, на що брав гроші в банку.

"Ми брали на один з перших автомобілів, на квартиру. Ну а як же без цього?" – каже Зібров.

Втім, зараз Павло Миколайович розраховує тільки на себе і боїться ризикувати, адже не хоче опинитися в борговій ямі! Як, наприклад, одного разу могло це статися з актрисою Ганною Саліванчук.

Павло Зібров
Павло Зібров
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Анна Саліванчук

Актриса два роки працювала без зупинки, оскільки взяла кредит на квартиру.

"Долар піднявся, це було дуже важко. Я працювала з ранку до ночі. Заробляла де тільки можна було, щоб виплатити той кредит", – згадує Анна.

Актриса таки заробила необхідну суму і вчасно розрахувалася з банком.

Ганна Саліванчук
Ганна Саліванчук
Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Олексій Суханов

Ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов теж брав кредит на квартиру.

"У мене був кредит великий, в Юрмалі", – ділиться Суханов.

Суму ведущий не називає, але каже, що брав гроші на невелику квартиру в Латвії. Але коли став власником бажаного житла біля моря, зізнається – сильно затягнув пояс, щоб швидше віддати борг.

"Грошима не розкидався ніколи. Сто раз подумаю, перш ніж зроблю вибір: купити якусь річ, яка мені сподобалася, або відмовитися від покупки, щоб швидше наблизитися до моменту погашення кредиту. Наприклад, я ретельно обмірковую свої поїздки і вирішив відмовитися від покупки абонемента в спортзал", – зізнається Суханов.

Фото: прес-служба

Лілія Ребрик

Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик також брала кредит на апартаменти.

У Лілії була квартира в кредит. Але, розрахувавшись з банком, ведуча вирішила зайти двічі в одну річку. Разом з чоловіком взяли гроші на загальну квартиру.

"Я думаю: "О, Боже, знову кредити, знову з нуля". Так, ми почали все з нуля, виплатили цю квартиру, зробили ремонт, свій будинок, кожен куточок", – каже Лілія.

Тепер подружжя щасливе і каже, що нічого страшного в кредитах не бачить.

Лілія Ребрик
Лілія Ребрик
Фото: прес-служба

Хто ще з зірок брав кредити, дивіться в сюжеті "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

Раніше ми розповідали, хто із зірок любить робити відверті фото.

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