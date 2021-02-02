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Впізнай Зіброва: як виглядав український секс-символ без вусів (фото)

Сьогодні, 16:35

Співак поділився архівними фото

Співак Павло Зібров вирішив здивувати і порадувати шанувальників. Артист поділився в Instagram архівними фото, як він виглядав у дитинстві. Тепер у підписників з'явилася можливість побачити співака без його фірмового атрибута – густих вусів.

Зібров опублікував фото різних років. На архівних знімках артист зображений зі своїм братом Володимиром. Співак розповів, що ці фото його дочка Діана відсканувала і розмалювала, позаяк вони були чорно-білими. Зібров зізнався, що зараз фотографії нібито ожили.

Павло Зібров з братом
Павло Зібров з братом
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров з братом
Павло Зібров з братом
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров з братом
Павло Зібров з братом
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров з братом
Павло Зібров з братом
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Такі теплі спогади навіяли ці фото. Раджу всім дістати і переглянути старі альбоми, де ви маленькі, де молоді ваші батьки, студентські роки, фото з близькими і друзями, фото з відпочинку або біля ялинки з Дідом Морозом", – порадив співак.

Також своїм шанувальником артист порекомендував друкувати фото.

"В епоху діджиталізаціі дуже зручно мати все під рукою, фото в телефоні і т.д., але який кайф і емоції від живих фото! Я думаю, ви розумієте мене! Робіть фото і друкуйте, це така пам'ять", – написав Павло Зібров.

Раніше ми розповідали історію кохання Павла Зіброва і його дружини Марини.

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