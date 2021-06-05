Екранний чоловік Меган Маркл став батьком вдруге: фото

Патрік Адамс обрадував шанувальників новиною про поповнення в родині, а його дружина Тройен Беллісаріо опублікувала перше фото дитини

Патрік Адамс вдруге став батьком Фото: Getty Images, instagram.com/halfadams

Якщо Меган Маркл тільки готується вдруге стати мамою, то її колега за серіалом "Форс-мажори" і екранний чоловік Патрік Адамс вдруге став батьком. Про це актор і його дружина, зірка серіалу "Милі ошуканки" Тройен Беллісаріо, оголосили в своїх Instagram-акаунтах.

На своїй сторінці Патрік опублікував фото, де маленька ручка дитини тримає його палець, а Тройен розмістила чорно-білий знімок, де вона тримає немовля на руках.

Патрік Адамс і Тройен Бллісаріо вдруге стали батьками Фото: instagram.com/halfadams

І Патрік, і Тройен натякнули, що пологи, вочевидь, проходили нелегко.

"Ласкаво просимо в будинок розваг, міс Елліот Ровена Адамс. Нехай ваше життя буде таким же унікальним і захоплюючим, як ваше прибуття", – написав Адамс.

Тройен, в свою чергу, написала: Міс Елліот Ровена Адамс з'явилася на світ 15 травня за найважчих обставинах. Абсолютно нова ера для нашої сім'ї. Ласкаво просимо, моя любов", – написала Беллісаріо.

Зазначимо, що у пари також є дочка Аврора, яка народилася в жовтні 2018 року.

Тройен Беллісаріо і їхня з Патріком Адамсом дочка Аврора Фото: instagram.com/halfadams

Патрік і Тройен одружилися в 2016 році. До весілля вони були разом протягом семи років.

Тройен Беллісаріо і Патрік Адамс Фото: instagram.com/halfadams

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