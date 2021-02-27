Що обожнює Іглесіас і яка поза сценою Джей Ло: історії від української піаністки в Майамі

Олена Юрова співпрацювала з десятками світових зірок

Віртуозна піаністка Олена Юрова акомпанує найвідомішим зіркам на концертах в США. Вона родом з України, а зараз в Майамі організовує концерти світових знаменитостей.

Під час пандемії Олена Юрова майже ні з ким не зустрічається. Але для команди "Сьогодні" зробила виняток і запросила в гості до своїх фешенебельних апартаментів прямо на березі океану. Як вони виглядають, дивіться в сюжеті:

Зоряна Степаненко, Олександр Літвінов, Американське бюро, Новини "Сьогодні", телеканал "Україна" Відео: Сьогодні

40 років тому, коли Олена покидала рідну Луганщину, вона й уявити не могла, що колись буде милуватися неймовірними американськими пейзажами з вікон власної квартири. Зате зараз у неї не тільки власний будинок, але і безліч брендових речей.

Українка гастролює по всьому світу і акомпанує відомим артистам. Вона організовувала знаменитостям концерти. Серед її клієнтів – Дженніфер Лопес.

Дженіфер Лопес Фото: Getty Images

"Вона така... настільки проста, настільки інтелігентна людина",- говорить про співачку Юріна.

Але найбільше Олена пишається роботою і дружбою з Хуліо Іглесіасом, якому теж організовувала шоу в Майамі.

"Я була у нього, жила у нього на всіх віллах, які є в світі. Причому він приголомшливо вміє приймати гостей. Він страшно любить обніматися та цілуватися. Він обожнює красу", – поділилася українка.

Коли світові зірки знову будуть сяяти на сцені перед живою натовпом – Олена не знає. Через пандемію всі гастролі на паузі. Тому артистка зараз зайнята не менеджерською, а творчою роботою. Обмірковує новий музичний репертуар і мріє, щоб його почули на батьківщині.

Раніше ми розповідали, які українські артисти взяли участь в концерті російської "Пісні року".

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