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Что обожает Иглесиас и какая вне сцены Джей Ло: истории от украинской пианистки в Майами

Сегодня, 15:00

Елена Юрова сотрудничала с десятками мировых звезд

Виртуозная пианистка Елена Юрова аккомпанирует самым известным звездам на концертах в США. Она родом из Украины, а сейчас в Майами организовывает концерты мировым знаменитостям.

Во время пандемии Елена Юрова почти ни с кем не встречается. Но для команды "Сегодня" сделала исключение и пригласила в гости в свои фешенебельные апартаменты прямо на берегу океана. Как они выглядят, смотрите в сюжете:

Зоряна Степаненко, Александр Литвинов, Американское бюро, Новости "Сегодня", телеканал "Украина"
Видео: Сегодня

40 лет назад, когда Елена покидала родную Луганщину, она и представить не могла, что когда-то будет любоваться невероятными американскими пейзажами из окон собственной квартиры. Зато сейчас у нее не только свой дом, но и множество брендовых вещей.

Украинка гастролирует по всему миру и аккомпанирует известным артистам. Она организовывала знаменитостям концерты. Среди ее клиентов – Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

"Она такая... настолько простой, настолько интеллигентный человек", – говорит о певице Юрина.

Но больше всего Елена гордится работой и дружбой с Хулио Иглесиасом, которому тоже организовывала шоу в Майами.

"Я была у него, жила у него на всех виллах, которые есть в мире. Причем он потрясающе умеет принимать гостей. Он страшно любит обниматься и целоваться. Он обожает красоту", – поделилась украинка.

Когда мировые звезды снова будут сиять на сцене перед живой толпой – Елена не знает. Из-за пандемии все гастроли на паузе. Поэтому артистка сейчас занята не менеджерской, а творческой работой. Обдумывает новый музыкальный репертуар и мечтает, чтобы его услышали на родине.

Ранее мы рассказывали, какие украинские артисты приняли участие в концерте российской "Песни года".

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