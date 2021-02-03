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Колишнього чоловіка Брітні Спірс заарештували в США

Сьогодні, 12:06

Джейсона Олександра заарештували за наркотики і п'яне водіння

Колишнього чоловіка Брітні Спірс Джейсона Олександра, який був помічений серед мітингувальників біля Капітолію у Вашингтоні , затримали за водіння автомобіля в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Про це повідомляє The Mirror.

Як пише видання, Джейсона заарештували ще 26 січня, в Нешвіллі, штат Теннессі. Також повідомляється, що колишній чоловік Брітні не хотів здавати аналіз на рівень алкоголю в крові, що в штаті Теннессі вважається порушенням цивільного кодексу. Під арештом Джейсон провів кілька годин, потім його відпустили під заставу в розмірі 2500 доларів. Його справу в суді розглянуть 30 квітня.

Ексчоловік Брітні Спірс Джейсон Александер
Ексчоловік Брітні Спірс Джейсон Александер
Фото: facebook.com

Варто зазначити, що раніше у Джейсона Олександр вже виникали проблеми з законом. У 2015 році його заарештували за напад. У в'язниці він провів три місяці. Також суд засудив його до трьох років умовно і 25 годин громадських робіт.

Брітні Спірс і Джейсон Олександр одружилися в Лас-Вегасі в 2004 році і пробули в шлюбі всього 55 годин.

Раніше ми розповідали. що Брітні Спірс налякала фанатів дивними танцями.

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