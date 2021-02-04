Аліса Фрейндліх йде на поправку – акторка отримала негативний тест на коронавірус

Але поки що зірка "Службового роману" залишається в лікарні

Через півтора місяця після госпіталізації російської акторки Аліси Фрейндліх, ураження в легенях зірки залишилося, але воно вже мінімальне. Акторка йде на поправку, до того ж – тест на коронавірус вже негативний. Про це пише Telegram-канал "Mash на мийці".

25 грудня Аліса Фрейндліх заразилася COVID-19 і була госпіталізована. Тоді ж були скасовані й всі спектаклі з її участю, а внучка Фрейндліх підтвердила, що захворіла не тільки сама акторка, але і її близькі.

Але нещодавно Аліса Фрейндліх пройшла контрольне обстеження, яке показало відмінний результат.

Аліса Фрейндліх Фото: kino-teatr.ru

"Зараз лікарі відстежують наслідки хвороби й можливі ускладнення. Динаміка позитивна – і якщо вона збережеться, найближчим часом Алісу Бронівану випишуть зі 122-ої", – повідомляють джерела.

Раніше Григорій Чапкіс прокоментував, як відчуває після виписки з лікарні.

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