Алиса Фрейндлих идет на поправку – актриса получила отрицательный тест на коронавирус

Но пока что звезда "Служебного романа" остается в больнице

Через полтора месяца после госпитализации российской актрисы Алисы Фрейндлих, поражение в легких звезды осталось, но оно уже минимальное. Актриса идет на поправку, вдобавок – тест на коронавирус уже отрицательный. Об этом пишет Telegram-канал "Mash на мойке".

25 декабря Алиса Фрейндлих заразилась COVID-19 и была госпитализирована. Тогда же были отменены и все спектакли с ее участием, а внучка Фрейндлих подтвердила, что заболела не только сама актриса, но и ее близкие.

Но недавно Алиса Фрейндлих прошла контрольное обследование, которое показало отличный результат.

Алиса Фрейндлих Фото: kino-teatr.ru

"Сейчас врачи отслеживают последствия болезни и возможные осложнения. Динамика положительная — и если она сохранится, в ближайшее время Алису Бруновну выпишут из 122-ой", – сообщают источники.

Ранее Григорий Чапкис прокомментировал, как чувствует после выписки из больницы.

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