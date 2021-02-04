Алиса Фрейндлих идет на поправку – актриса получила отрицательный тест на коронавирус
Но пока что звезда "Служебного романа" остается в больнице
Через полтора месяца после госпитализации российской актрисы Алисы Фрейндлих, поражение в легких звезды осталось, но оно уже минимальное. Актриса идет на поправку, вдобавок – тест на коронавирус уже отрицательный. Об этом пишет Telegram-канал "Mash на мойке".
25 декабря Алиса Фрейндлих заразилась COVID-19 и была госпитализирована. Тогда же были отменены и все спектакли с ее участием, а внучка Фрейндлих подтвердила, что заболела не только сама актриса, но и ее близкие.
Но недавно Алиса Фрейндлих прошла контрольное обследование, которое показало отличный результат.
"Сейчас врачи отслеживают последствия болезни и возможные осложнения. Динамика положительная — и если она сохранится, в ближайшее время Алису Бруновну выпишут из 122-ой", – сообщают источники.
Ранее Григорий Чапкис прокомментировал, как чувствует после выписки из больницы.
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