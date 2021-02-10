Принц Чарльз і Камілла зробили щеплення від коронавірусу

Яку з вакцин отримало подружжя не повідомляється

Через місяць після того, як королева Єлизавета II та її чоловік зробили щеплення від коронавирусу , принц Чарльз і герцогиня Корнуольська вирішили вакцинуватися. Про це повідомляє Evening Standard з посиланням на пресслужбу сина королеви.

"Принц Уельський і герцогиня Корнуольська отримали першу дозу вакцини від COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Принц Чарльз і Камілла Фото: Getty Images

Невідомо, коли і де подружжю було зроблено щеплення. Також не повідомляється, яку з двох застосовуваних в Великобританії вакцин вони отримали.

Нагадаємо, що принц Чарльз перехворів COVID-19 в березні. У Камілли же був негативний тест.

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