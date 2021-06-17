85-річного Алена Делона після інсульту не впізнали його шанувальники: фото
Легендарний актор довгий час не з'являвся на публіці. Тепер багато шанувальників підозрюють його в пластичних операціях. За їхніми словами, у Делона змінилося обличчя
У 2019 році Ален Делон був доставлений в медустанову неподалік від французького міста Неї-сюр-Сен з підозрою на інсульт. Як заявив представник актора, Делон звернувся в лікарню для обстеження, пов'язаного з частими нападами мігрені.
Зазначалося, що актор вже довгий час страждав на головний біль і запаморочення, викликані аритмією. Пізніше стало відомо, що Делон переніс операцію в одній з паризьких лікарень. Там він протягом трьох тижнів перебував у відділенні інтенсивної терапії.
Вперше за два роки після інсульту легендарний актор з'явився на обкладинці французького видання Paris Match. Фото Делона було опубліковане в Instagram журналу.
У коментарях під фото багато хто не не впізнав 85-річного актора, зазначивши, що він сильно постарів і змінився з останньої появи на публіці:
- Що він зробив з обличчям?
- Він зробив косметичну процедуру з вилицями, раніше такого не було.
- Як же він змінився! Це, звичайно, через лікування...
- Це не Ален Делон!
- Алена Делона не впізнати!
- Схоже, він щось зробив з обличчям, вилиці стали більш виразними.
Починаючи з 1957 року Ален Делон знявся більш ніж у 50 фільмах і спродюсував понад 20. Він володар премії "Сезар" і є кавалером ордена Почесного легіону. Незважаючи на те що в травні 2019 року актор заявив про завершення кар'єри, йому дійсно є чим пишатися.
Раніше ми повідомляли, що актриси легендарного серіалу "Секс та місто" Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс зробили спільне фото через 23 роки після старту серіалу. Багато хто не впізнав Крістін і звинуватив її в надмірному захопленні пластичними операціями.
Дивіться відео про блогерів, які зробили пластичні операції:
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