85-летнего Алена Делона после инсульта не узнали его поклонники: фото

Легендарный актер долгое время не появлялся на публике. Теперь многие поклонники подозревают его в пластических операциях. По их словам, у Делона изменилось лицо

Ален Делон появился на обложке журнала после инсульта, перенесенного в 2019 году Фото: Getty Images, instagram.com/parismatch_magazine

В 2019 году Ален Делон был доставлен в медучреждение неподалеку от французского города Нейи-сюр-Сен с подозрением на инсульт. Как заявил представитель актера, Делон обратился в больницу для обследования, связанного с участившимися приступами мигрени.

Отмечалось, что актер уже долгое время страдал от головных болей и головокружений, вызванных аритмией. Позже стало известно, что Делон перенес операцию в одной из парижских больниц. Там он в течение трех недель пребывал в отделении интенсивной терапии.

Впервые спустя два года после инсульта легендарный актер появился на обложке французского издания Paris Match. Фото Делона было опубликовано в Instagram журнала.

Ален Делон снялся для французского журнала Фото: instagram.com/parismatch_magazine

В комментариях под фото многие не узнали 85-летнего актера, отметив, что он сильно постарел и изменился с последнего момента появления на публике:

Что он сделал с лицом?

Он сделал косметическую процедуру со скулами, раньше такого не было.

Как же он изменился! Это, конечно, из-за лечения...

Это не Ален Делон!

Алена Делона не узнать!

Похоже, он что-то сделал с лицом, скулы стали более выразительными.

Скриншот: Instagram

Начиная с 1957 года Ален Делон снялся более чем в 50 фильмах и спродюсировал более 20. Он обладатель премии "Сезар", кавалер ордена Почетного легиона. Несмотря на то что в мае 2019 года актер заявил о завершении карьеры, ему действительно есть чем гордиться.

Ранее мы сообщали, что актрисы легендарного сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис сделали совместное фото спустя 23 года после старта сериала. Многие не узнали Кристин и обвинили ее в чрезмерном увлечении пластическими операциями.

Смотрите видео о блогерах, которые сделали пластические операции:

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