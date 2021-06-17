85-летнего Алена Делона после инсульта не узнали его поклонники: фото
Легендарный актер долгое время не появлялся на публике. Теперь многие поклонники подозревают его в пластических операциях. По их словам, у Делона изменилось лицо
В 2019 году Ален Делон был доставлен в медучреждение неподалеку от французского города Нейи-сюр-Сен с подозрением на инсульт. Как заявил представитель актера, Делон обратился в больницу для обследования, связанного с участившимися приступами мигрени.
Отмечалось, что актер уже долгое время страдал от головных болей и головокружений, вызванных аритмией. Позже стало известно, что Делон перенес операцию в одной из парижских больниц. Там он в течение трех недель пребывал в отделении интенсивной терапии.
Впервые спустя два года после инсульта легендарный актер появился на обложке французского издания Paris Match. Фото Делона было опубликовано в Instagram журнала.
В комментариях под фото многие не узнали 85-летнего актера, отметив, что он сильно постарел и изменился с последнего момента появления на публике:
- Что он сделал с лицом?
- Он сделал косметическую процедуру со скулами, раньше такого не было.
- Как же он изменился! Это, конечно, из-за лечения...
- Это не Ален Делон!
- Алена Делона не узнать!
- Похоже, он что-то сделал с лицом, скулы стали более выразительными.
Начиная с 1957 года Ален Делон снялся более чем в 50 фильмах и спродюсировал более 20. Он обладатель премии "Сезар", кавалер ордена Почетного легиона. Несмотря на то что в мае 2019 года актер заявил о завершении карьеры, ему действительно есть чем гордиться.
Ранее мы сообщали, что актрисы легендарного сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис сделали совместное фото спустя 23 года после старта сериала. Многие не узнали Кристин и обвинили ее в чрезмерном увлечении пластическими операциями.
Смотрите видео о блогерах, которые сделали пластические операции:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное