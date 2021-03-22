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Українці їздять на електричному автомотлоху

Сьогодні, 20:15

Більша половина електромобілів в Україні мають вік понад 6 років

Станом на початок 2021 року в Україні налічувалося 23,7 тис. електромобілів. Аналітики підрахували, який середній вік у цих електрокарів.

Про це повідомляє " AUTO-Consulting ".

Як відомо, велика частина поставляються в Україну електромобілів – це машини з пробігом. Наприклад, протягом 2020 року лише 11% всіх електрокарів поставлялися в Україну з нульовим пробігом. Решта автомобілів були з пробігом.

Така тенденція спостерігається не один рік. З цієї причини, більшість електромобілів, зареєстрованих в Україні, мають вік 6-8 років (таких 53,9%). Другою групою за кількістю – електрокари віком 3-5 років (31,8%).

Отже, середній вік електрокарів в Україні становить близько п'яти років.

Для порівняння, середній вік автомобілів в українському автопарку становить 22,7 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще один автогігант відмовився від виробництва Apple Car.

Також ми повідомляли про те, що відомий автогонщик дав пораду, коли міняти зимову гуму.

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