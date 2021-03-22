Українці їздять на електричному автомотлоху

Більша половина електромобілів в Україні мають вік понад 6 років

Станом на початок 2021 року в Україні налічувалося 23,7 тис. електромобілів. Аналітики підрахували, який середній вік у цих електрокарів.

Про це повідомляє " AUTO-Consulting ".

Як відомо, велика частина поставляються в Україну електромобілів – це машини з пробігом. Наприклад, протягом 2020 року лише 11% всіх електрокарів поставлялися в Україну з нульовим пробігом. Решта автомобілів були з пробігом.

Така тенденція спостерігається не один рік. З цієї причини, більшість електромобілів, зареєстрованих в Україні, мають вік 6-8 років (таких 53,9%). Другою групою за кількістю – електрокари віком 3-5 років (31,8%).

Отже, середній вік електрокарів в Україні становить близько п'яти років.

Для порівняння, середній вік автомобілів в українському автопарку становить 22,7 років.

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