Електрокар на заміну звичайному авто: які машини із зарядкою від розетки доступні українцям

На українському ринку з'являється все більше електромобілів, які поступово витісняють класичні машини

Українці повільно, але впевнено, пересідають на електромобілі. Якщо ще 3-4 роки тому автомобіль на електротязі був рідкісним гостем на українських дорогах, то зараз таких машин стало набагато більше. Станом на початок 2021 року в нашій країні зареєстровано майже 28 тисяч електрокарів. І якщо раніше на ринку були доступні лише кілька моделей, то зараз їх набагато більше. Тому розглянемо, які саме електромобілі можна купити українцям. Для цього візьмемо ринок уживаних машин, адже нових в нашій країні продають ще не так і багато. Тому – про найпопулярніші моделі серед українців.

Nissan Leaf

Цей автомобіль є одним з найпопулярніших в Україні. Зараз деякі такі машини продають навіть по 150-200 тисяч гривень, але це старі моделі і з досить великим пробігом – близько 150-200 тисяч кілометрів. Тобто в таких електромобілях батарея вже неабияк зношена і потребує заміни, що обійдеться в десятки тисяч гривень. Тому краще звертати увагу на більш нові авто, які коштують близько 500 тисяч гривень. Це вже електромобілі, яким всього кілька років, а тому і прослужать вони довше. Їх пробіг становить всього кілька десятків тисяч кілометрів. Наприклад, Nissan Leaf 2018 року випуску має вже ємність батареї на 40 кВт / год, яка дасть можливість проїхати близько 300 км без підзарядки. Заряджається такий електромобіль від звичайної розетки на 220 Вольт, але до повного заряду потрібно близько 14-16 годин.

Ніссан Ліф Фото: Скріншот з YouTube

VOLKSWAGEN E-Golf

Ці електромобілі також стають дуже популярними в Україні. В основному, їх приганяють із США. Наприклад, авто 2018 року може коштувати приблизно 600 тисяч гривень. На Е-Golf встановлюють батареї ємністю майже 36 кВт / год, а потужність двигуна доходить до 136 к. с. Зарядити їх можна від звичайної розетки на 220 Вольт. У порівнянні з Nissan Leaf, який до повного заряду заряджається за 14-16 годин, Е-Golf зарядиться за 7-10 годин. На одному заряді можна проїхати 300 км.

VOLKSWAGEN E-Golf Фото: www.volkswagen.ua

Chevrolet Bolt

Це ще один доступний електромобіль в Україні. Такі машини досить свіжі – 2017-2018 років випуску. У цих авто вже встановлюють батареї з більшою ємністю, ніж у конкурентів, і складають вони 60 кВт / год, а сам двигун видає потужність в 200 к.с. Проїхати без підзарядки Chevrolet Bolt може майже 400 км. До повної зарядки батареї потрібно менше 10 годин. Коштує такий електромобіль близько 500-550 тисяч гривень.

Шевроле Болт Фото: Скріншот з YouTube

BMW i3

Ці машини також коштують близько 500 тисяч гривень, але мають помітно скромніші технічні характеристики, ніж у конкурентів. Двигун в них встановлений на 33 кВт / год, а запас ходу без підзарядки становить всього 240 км. Заряджаються вони за 9-10 годин.

Електромобіль BMW i3 Фото: Скріншот з YouTube

FIAT Е500

Ці маленькі машинки були популярні в Україні і з бензиновими двигунами, а зараз їх можна купити з електромотором. Оскільки машинка маленька, то вона оснащена батареєю ємністю 24 кВт / год, але він видає потужність 113 к.с. До повного заряду батареї потрібно близько 7 годин. На одному заряді можна проїхати 170 кілометрів, чого цілком вистачить декілька днів їздити на роботу і назад. FIAT Е500 коштує близько 300-350 тисяч гривень і за ці гроші буде досить свіжа машина 2017-2018 років з пробігом 20-30 тисяч км.

Фіат Е500 Фото: Скріншот з YouTube

Hyundai Kona

Ці автомобілі стають все популярнішими на українському ринку. Вони оснащуються досить потужним двигуном на 64 кВт / год з потужністю понад 200 к.с. На одному заряді можна проїхати не менше 400 км, що залишає конкурентів позаду в цьому плані. Але і коштує цей електромобіль вже не менше 700 тисяч гривень і це мова про вживане авто, якому кілька років.

Електромобіль Hyundai Kona Фото: hyundai

Tesla Model S

І нарешті найпопулярніший електромобіль на українських дорогах. Звичайно, в порівнянні з конкурентами, це вже флагман в світі електромашин. У Tesla Model S встановлюють двигуни на 75 кВт / ч, які видають більше 420 к.с. На одному заряді можна проїхати більше 550 км. Але і коштує такий автомобіль мінімум 1 мільйон гривень і мова це, звісно, про вживане авто 2018 року.

Електромобіль Tesla Model S Фото: Tesla

Загалом, українцям, які бажають кататися на електромобілях, є з чого вибрати. Причому, ціни на електромобілі вже зрівнялися з вартістю машини з двигунами внутрішнього згоряння. Правда, поки є невеликі проблеми з тим, де заряджати електромашини. Наприклад, якщо у автовласника немає свого гаража з розеткою, зарядити авто буде поки проблематично. Деякі умільці навіть викидають шнур від квартирної розетки прямо на вулицю, щоб зарядити своє авто, але це дуже сумнівний варіант. Також є розетки для електромобілів біля різних торгово-розважальних центрів, але машин стає все більше, а розеток мало і на всіх їх не вистачає. Проте в порівнянні з тим, як в Україні були справи з електромобілями і їх обслуговуванням ще кілька років тому, сьогодні ситуація помітно краще, а тому можна сміливо купувати електрокар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який середній вік електромобілів в Україні.

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