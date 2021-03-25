Электромобили можно заряжать с помощью морских волн: как работает ноу-хау

Новшество внедрено на одном из островов, который является административной частью Шотландии

Отныне на острове Йелл, что в Шотландии, можно подзарядить электрокар прямо на берегу моря, где расположены специальные заправки, работающие от прилива волн. В действие такие заправки приводят четырехтурбинные установки.

Об этом пишет "CNBC".

Новый вид зарядных станций для электромобилей появился на острове Йелл, что к северу от материковой части Шотландии. Система подзарядки работает с помощью возобновляемых источников, а именно – прилива моря.

Это первая станция подзарядки на острове, который размещен на архипелаге, состоящем всего из ста островов, которые входят в состав Шотландии. Станция зарядки электромобилей работает с помощью четырехтурбинной установки.

Зарядка для электромобиля Фото: Скриншот из YouTube

Владельцы этого ноу-хау уверяют, что они первые в мире создали станцию зарядки электрических машины от приливной энергии. Кроме того, на станции даже действует система хранения аккумуляторных батарей, которые могут обеспечить постоянное движение транспортных средств.

Стоит также добавить, что власти Шотландии постоянно поддерживают идеи с отказом от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Уже 2030 году в Шотландии намерены постепенно отказываться даже от новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями.

Напомним, ранее мы писали о том, какие электромобили доступны украинцам.

Также мы сообщали о том, какой средний возраст электрокаров в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться