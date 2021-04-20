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ТОП-10 гарячих клавіш на ноутбуці, які спростять роботу

Сьогодні, 17:57

Натискаючи певну комбінацію клавіш, можна дуже швидко використовувати ту чи іншу програму

Щоб спростити роботу на комп'ютері або на ноутбуці, досить натискати певні комбінації клавіш. Ми розповімо про десять найбільш затребуваних так званих гарячих клавіш.

Гарячі клавіші для ноутбуку
Гарячі клавіші для ноутбуку
Фото: pixabay.com

1. Одночасно натисніть клавіші "Windows" і "Е".

Тепер ви отримуєте миттєвий доступ до всіх папок і дисків ноутбука, щоб оперативно зайти саме в ту папку, яка потрібна.

2. "Windows" і "D" дозволить моментально закрити всі вікна на робочому столі, а не закривати їх по черзі. Це значно спростить роботу і дозволить заощадити час.

3. "Windows" і точка або крапка з комою.

Ця комбінація дозволяє відкрити програму смайликів, щоб залишати їх в соціальних мережах.

4. "Windows" і "I" допоможе моментально відкрити вкладку "Параметри Windows".

Тут ви зможете налаштувати параметри екрану, звук, дату, час та інше.

5. "Windows" і "S".

Одразу ж після цього відкриється панель пошуку, де, прописавши в рядку потрібне слово, відобразиться той додаток, який потрібно.

6. "Windows" і "+" відкриває екранну лупу.

За допомогою цієї функції ви зможете збільшити або зменшити зображення.

7. Клавіші "Windows", "Ctrl" і "O" дозволяють відкрити екранну клавіатуру.

Для різноманітності можна скористатися таким методом друкування тексту.

8. "Ctrl", "Shift" і "Esc".

Ці клавіші дозволяють відкрити диспетчер задач, щоб подивитися які ресурси комп'ютера зараз використовуються і в якому співвідношенні.

9. "Ctrl" і "A" допоможе виділити весь текст, який ви надрукували в Word. Зазвичай усі використовують мишку для цієї команди, але це досить довго, якщо текст великий.

10. "Alt", "Ctrl" і "Tab" дозволить вивести на екран програми, якими ви зараз користуєтеся.

Таким чином за допомогою стрілок можна швидко вибрати потрібне вікно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилася нова клавіатура, що дозволяє в шість разів швидше друкувати текст.

Також ми розповідали про те, як самостійно в домашніх умовах почистити клавіатуру.

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