ТОП-10 электросамокатов для поездок на работу и не только

С приходом весны пора подумать над тем, чтобы обзавестись личным транспортом для передвижения по городу

Сегодня есть огромное количество различных электросредств для передвижения, но все большую популярность набирают электросамокаты. Разрешение на вождение таким транспортным средством не требуется, а потому им могут управлять даже подростки. Электросамокат актуален сейчас и потому, что проехаться в общественном транспорте достаточно сложно из-за ограничений на вход пассажиров. Потому мы подобрали ТОП-10 самых продвинутых электросамокатов для поездок по городу.

Электросамокат KingSong KS-N8

Этот транспорт подойдет для людей весом до 100 кг. Сам самокат весит почти 20 кг, что дает возможность довольно легко транспортировать его домой. Мощность двигателя составляет 500 Вт. На полной зарядке можно проехать до 40 км. То есть, фактически этого хватит для передвижения на работу и обратно. На дороге данный самокат может разогнаться до 40 км/ч, что вполне прилично. Стоит такой транспорт около 16 тысяч гривен.

Электросамокат KingSong KS-N8 Фото: Электросамокат

Электросамокат Like.Bike S10+

Этот самокат имеет хорошие характеристики, ведь подойдет для людей даже весом до 110 кг. Максимальная скорость этого устройства – 50 км/ч. Мощность самоката составляет 1000 Вт, а на одном заряде можно проехать до 30 км. Транспортировать самокат вообще не составит труда, поскольку он весит около 20 кг. Стоимость самоката составляет чуть более 18 тысяч гривен.

Электросамокат Like.Bike S10+ Фото: Электросамокат

Электросамокат Ninebot E22E

Этот самокат подойдет для передвижения на небольшие расстояния, ведь запас хода составляет всего чуть больше 20 км. Да и скорость не такая большая – всего до 20 км/ч. Мощность двигателя составляет 300 Вт. Весит устройство 13,5 кг. Но несмотря на довольно скромные характеристики, такой электросамокат может перевозить человека весом до 100 кг. Стоимость самоката – 13 тысяч гривен.

Электросамокат Ninebot E22E Фото: Электросамокат

Электросамокат Crosser E9 Premium Tire 10" Pneumatic

За небольшие деньги – чуть более 10 тысяч гривен – этот электросамокат имеет неоспоримое преимущество перед конкурентами, ведь может перевезти человека весом до 120 кг. Хотя самокаты подобных моделей других производителей перевозят лишь наездника до 100 кг. Мощность двигателя – 500 Вт. Запас хода составляет до 25 км, а максимальная скорость электросамоката – 30 км.

Электросамокат Фото: Скриншот из YouTube

Электросамокат Segway Ninebot E25E Black

Этот экземпляр стоит около 17 тысяч гривен. За эти деньги покупатель получит транспортное средство с максимальной скоростью до 25 км/ч, а запас хода также составляет 25 км. Мощность двигателя – 300 Вт. Перевезти он может человека весом до 100 кг. Вес транспортного устройства – чуть более 14 кг.

Электросамокат Фото: Электросамокат

Электросамокат Mercane WideWheel Single

Электросамокат этой фирмы имеет довольно большой запас хода – до 40 км, а максимальная скорость движения – до 35 км/ч. Мощность двигателя – 500 Вт. Перевозить он может людей весом до 100 кг. Стоимость этого устройства – почти 20 тысяч гривен.

Электросамокат Mercane WideWheel Single Фото: Электросамокат

Электросамокат Like.Bike Solo

Этот экземпляр уже более серьезный. В электросамокате установлены даже амортизаторы. Перевозить он может людей весом до 120 кг. На одном заряде можно проехать около 40 км, а максимальная скорость составляет 55 км/ч. Двигатель здесь установлен мощный, как для электросамоката – 1000 Вт. Устройство весит 20 кг, а потому для транспортировки его домой придется поднапрячься. В свою очередь электросамокат складывается, а это облегчит его хранение в доме.

Электросамокат Like.Bike Solо Фото: Скриншот из YouTube

Электросамокат OIO RT2 Comfort

Запас хода составляет до 20 км, а максимальная скорость – чуть более 30 км/ч. Также у электросамоката есть передние амортизаторы, что значительно снижает нагрузки на тело пользователя, когда он едет, к примеру, по ямкам. Двигатель имеет мощность 350 Вт.

Электросамокат OIO RT2 Comfort Фото: Скриншот из YouTube

Электросамокат Xiaomi Mi Scooter Pro (Black)

Запас хода этого самоката составляет до 45 км, а мощность двигателя – 300 Вт. Скорость он развивает до 25 км/ч. Перевезти самокат может человека весом до 100 кг. Вес устройства – чуть более 14 кг. Стоимость – 16 тысяч гривен.

Электросамокат Xiaomi Mi Scooter Pro (Black) Фото: Электросамокат

Электросамокат OIO OIO RT5 Offroad Dual

Это транспортное средство для тех, кто может себе потратить почти 35 тысяч гривен. Но за эти деньги пользователь получит очень интересный экземпляр. Запас хода составляет до 35 км, а максимальная скорость составит 60 км/ч. Мощность мотора – 2000 Вт. Данный электросамокат может перевозить человека весом до 150 кг. Впрочем, и вес самого транспортного средства очень большой – почти 30 кг, а потому поднимет его не каждый пользователь. Потому такой электросамокат лучше хранить где-нибудь в гараже.

Электросамокат Фото: Скриншот из YouTube

Напомним, ранее мы писали о том, что Xiaomi запланировала выпуск электромобилей под собственным брендом.

Также мы сообщали о том, что что электромобили можно заряжать с помощью морских волн.

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