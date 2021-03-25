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Шахраї вигадали нову схему: як не залишитися без смартфону

Сьогодні, 12:12

Схема шахрайства пов'язана з продажем і купівлею гаджетів

В Україні шахраї вигадали нову схему. Тепер напоготові потрібно бути тим, хто в Інтернеті продає смартфон, ноутбук або якісь інші гаджети. Що робити, якщо потрапили на гачок аферистів – далі в матеріалі.

Нова схема шахраїв
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На гачок до шахраїв потрапила Інна, яка вирішила продати свій смартфон на одному із сайтів. Через якийсь час дівчині написала якась Анастасія. Потенційна клієнтка, як думала Інна, почала цікавитися, чи все сходиться з тим, що описано на сайті про цей смартфон. Після цього Анастасія заявила, що її все влаштовує і вона буде купувати смартфон.

Але сама ж дівчина заявила, що є одна умова для того, щоб вона придбала гаджет. Нібито її особисті дані в профілі відкриваються не на всіх смартфонах. Йдеться про обліковий запис, який потрібно вводити в смартфон.

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Інну спочатку це насторожило, але все ж вона не могла зрозуміти, в чому може бути схема обману? Втім, Інна погодилася і ввела чужі дані в свій телефон. Після цього смартфон просто заблокував той, чиї дані були введені. А далі Анастасія почала вимагати гроші за те, що телефон буде розблоковано. За пароль, який розблокує смартфон, запросили більше 1 тисячі гривень.

Тому тепер найголовніша мета шахраїв – отримати доступ до вашого смартфону, а після цього ви не зможете ним користуватися. Можна тільки заплатити гроші шахраям і вони розблокують пристрій.

Експерт з безпеки Сергій Кириленко каже, що після того, як телефон заблокований, він стає фактично запчастинами, адже користуватися ним вже неможливо.

Але все ж не варто поспішати віддавати гроші шахраям. Смартфон можна розблокувати взагалі безкоштовно, але для цього потрібно мати оригінальну упаковку, а також чек на покупку смартфона.

Директор компанії з кібербезпеки Віталій Якушев каже, що якщо ви власник цього смартфона, то просто слід швидко писати в службу підтримки, а там вже розкажуть, які кроки робити, щоб розблокувати телефон.

Також потрібно звернутися до поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, до ак правильно використовувати технології і не потрапити на інтернет-шахраїв.

Також ми писали про те, як не стати жертвою афери.

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